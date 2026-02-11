Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Bolsa chilena rebota con fuerza y el IPSA recupera los 11.200 puntos después de su peor jornada en 10 meses

Latam seguía próximo $ 26,5 por acción, que es el nivel al que se acordó la nueva venta del fondo exacreedor Sixth Street Partners. Por su parte, Entel perdía más terreno, tras su peor sesión desde marzo de 2020, y después de que JPMorgan rebajara a "subponderar" su recomendación sobre el papel.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 11 de febrero de 2026 a las 12:44 hrs.

IPSA Bolsa chilena mercados locales mercados internacionales Wall Street mercado bursatil Acciones Bolsas internacionales Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Estadounidense PriceSmart acelera su llegada a Chile y alista primeras tiendas en Las Condes y Peñalolén
2
Regiones

Incendio de proporciones obliga a evacuar 500 trabajadores de instalaciones de Verfrut en Las Cabras
3
Empresas

Por primera vez en su historia, Agrosuper obtiene el "investment grade" en los ratings internacionales
4
Empresas

Millicom aterriza con fuerza tras comprar Telefónica: ejecutiva de vasta trayectoria en la europea asume como gerenta general en Chile
5
Economía y Política

Otra pesada mochila que asumirá Kast: exenciones y regímenes tributarios continuarán erosionando la recaudación al menos hasta 2030
6
Regiones

Presidente del mayor sindicato de Escondida: “Las condiciones del mercado del cobre y otros minerales siempre van a contextualizar las negociaciones colectivas”
7
Internacional

Las perspectivas de Coca-Cola son decepcionantes ante el inminente cambio de director ejecutivo
8
Mercados

Precios del SOAP suben más de 40% y promedio supera los $ 9 mil tras ajustes por Ley Jacinta
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete