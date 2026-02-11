Bolsa chilena rebota con fuerza y el IPSA recupera los 11.200 puntos después de su peor jornada en 10 meses

Latam seguía próximo $ 26,5 por acción, que es el nivel al que se acordó la nueva venta del fondo exacreedor Sixth Street Partners. Por su parte, Entel perdía más terreno, tras su peor sesión desde marzo de 2020, y después de que JPMorgan rebajara a "subponderar" su recomendación sobre el papel.

Los inversionistas de la Bolsa de Santiago recogían vidrios rotos a mitad de semana, después del amplio terreno perdido en la sesión anterior, que estuvo marcada por la sexta venta secundaria de Latam Airlines y los coletazos que le propinó a Entel la venta de Telefónica Chile.

El S&P IPSA subía 1,8% a 11.202,89 puntos al inicio de la tarde de este miércoles, liderado por SQM-B (4%), CMPC (3,8%) y Mallplaza (3%). El índice viene de sufrir este martes su caída más profunda desde el pasado 7 de abril, cuando el "Día de la Liberación" de Donald Trump sacudió a los mercados globales.

Latam (0,1%) seguía próximo $ 26,5 por acción, que es el nivel al que se acordó la nueva venta del fondo exacreedor Sixth Street Partners. Por su parte, Entel (-1,3%) perdía más terreno, tras su peor sesión desde marzo de 2020, y después de que JPMorgan rebajara a "subponderar" su recomendación sobre el papel.

Bolsas internacionales

También en América Latina subía con fuerza el brasileño Bovespa (1,3%), pero en el resto de las plazas los desempeños eran negativos, especialmente een Argentina y Colombia.

En Estados Unidos, el Nasdaq caía 0,6%, el Dow Jones bajaba 0,4% y el S&P 500 retrocedía 0,3%, mientras también los bonos sufrían presión de venta, especialmente en los tramos a dos años, donde el rendimiento del Tesoro saltaba 5 puntos base.

Las nuevas nóminas no agrícolas de enero fueron 130 mil, el doble de lo que se esperaba, mientras que la tasa de desempleo bajó una décima a 4,3%, en vez de permanecer estable, según el reciente informe publicado por el Departamento del Trabajo de EEUU.

La renta fija devolvía así una parte de sus ganancias de la víspera, donde las ventas minoristas sorprendieron con nulo crecimiento en la lectura de diciembre. En todo caso, falta que el viernes se conozcan los precios al consumidor de enero en la primera economía del mundo.

Si bien el mercado sigue descontando que la Reserva Federal bajará las tasas dos veces este año, las novedades debilitaron la idea de que tres rebajas, apuesta que se había estado considerando seriamente en los precios

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 bajaba 0,3% y el FTSE 100 de Londres subía 0,8%. Al cierre de las bolsas asiáticas, el hongkonés Hang Seng creció 0,3% y el CSI 300 de China continental disminuyó 0,2%. La bolsa de Tokio, que viene de anotar un nuevo récord, permaneció cerrada este miércoles por el Día de la Fundación Nacional de Japón.