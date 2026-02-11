Bolsa chilena rebota con fuerza y el IPSA recupera los 11.200 puntos después de su peor jornada en 10 meses
Latam seguía próximo $ 26,5 por acción, que es el nivel al que se acordó la nueva venta del fondo exacreedor Sixth Street Partners. Por su parte, Entel perdía más terreno, tras su peor sesión desde marzo de 2020, y después de que JPMorgan rebajara a "subponderar" su recomendación sobre el papel.
Noticias destacadas
Los inversionistas de la Bolsa de Santiago recogían vidrios rotos a mitad de semana, después del amplio terreno perdido en la sesión anterior, que estuvo marcada por la sexta venta secundaria de Latam Airlines y los coletazos que le propinó a Entel la venta de Telefónica Chile.
El S&P IPSA subía 1,8% a 11.202,89 puntos al inicio de la tarde de este miércoles, liderado por SQM-B (4%), CMPC (3,8%) y Mallplaza (3%). El índice viene de sufrir este martes su caída más profunda desde el pasado 7 de abril, cuando el "Día de la Liberación" de Donald Trump sacudió a los mercados globales.
Latam (0,1%) seguía próximo $ 26,5 por acción, que es el nivel al que se acordó la nueva venta del fondo exacreedor Sixth Street Partners. Por su parte, Entel (-1,3%) perdía más terreno, tras su peor sesión desde marzo de 2020, y después de que JPMorgan rebajara a "subponderar" su recomendación sobre el papel.
Bolsas internacionales
También en América Latina subía con fuerza el brasileño Bovespa (1,3%), pero en el resto de las plazas los desempeños eran negativos, especialmente een Argentina y Colombia.
En Estados Unidos, el Nasdaq caía 0,6%, el Dow Jones bajaba 0,4% y el S&P 500 retrocedía 0,3%, mientras también los bonos sufrían presión de venta, especialmente en los tramos a dos años, donde el rendimiento del Tesoro saltaba 5 puntos base.
Las nuevas nóminas no agrícolas de enero fueron 130 mil, el doble de lo que se esperaba, mientras que la tasa de desempleo bajó una décima a 4,3%, en vez de permanecer estable, según el reciente informe publicado por el Departamento del Trabajo de EEUU.
La renta fija devolvía así una parte de sus ganancias de la víspera, donde las ventas minoristas sorprendieron con nulo crecimiento en la lectura de diciembre. En todo caso, falta que el viernes se conozcan los precios al consumidor de enero en la primera economía del mundo.
Si bien el mercado sigue descontando que la Reserva Federal bajará las tasas dos veces este año, las novedades debilitaron la idea de que tres rebajas, apuesta que se había estado considerando seriamente en los precios
En Europa, el continental Euro Stoxx 50 bajaba 0,3% y el FTSE 100 de Londres subía 0,8%. Al cierre de las bolsas asiáticas, el hongkonés Hang Seng creció 0,3% y el CSI 300 de China continental disminuyó 0,2%. La bolsa de Tokio, que viene de anotar un nuevo récord, permaneció cerrada este miércoles por el Día de la Fundación Nacional de Japón.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Empresa ganadora de la licitación de BordeRío se suma a trama judicial y defiende legalidad del proceso
El Consorcio Parque Río señaló que no se cumplen los requisitos legales para mantener la suspensión del proceso de licitación; sumado a que la medida genera un impacto significativo en el adjudicatario.
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete