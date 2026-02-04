Tras revés judicial en Chile, china Tianqi Lithium anuncia recorte en su participación en SQM y abre la puerta a salida total de la compañía

La empresa asiática es dueña del 22% de la chilena y anunció que, "en el momento oportuno", venderá el 1,25%, cuyo valor contable asciende a US$ 206 millones.

Tras el portazo de la Corte Suprema a su oposición al acuerdo Codelco-SQM, la gigante china Tianqi Lithium Corp. informó que planea recortar su participación en SQM, y abrió la puerta a una salida completa, después de años de frustraciones por los límites a su influencia en las decisiones estratégicas del gigante chileno del litio, donde es dueña del 22%.

La empresa china venderá hasta 3,57 millones de acciones Clase A de SQM "en el momento oportuno", según informó el miércoles en un comunicado a la Bolsa de Hong Kong. La participación del 1,25 % tiene un valor contable de US$ 206 millones, de acuerdo con cálculos de Bloomberg.

La decisión se produce tras la casi duplicación del valor de las acciones de SQM en los últimos seis meses y los fallidos intentos judiciales de Tianqi por visar la alianza entre Codelco y la minera no metálica en junta extraordinaria de accionistas. Cabe recordar que el pacto otorgará a la estatal chilena el control de una de las operaciones de litio más grandes y rentables del mundo.

Tianqi ha argumentado que la propuesta de alianza debía someterse a votación de los accionistas, pero, tras un camino que escaló hasta la Corte Suprema, el máximo tribunal rechazó su apelación el mes pasado.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La amarga y prolongada disputa sobre el acuerdo con Codelco siguió a las restricciones de gobernanza y del directorio requeridas por las autoridades antimonopolio chilenas para permitir la inversión inicial de US$ 4.100 millones de Tianqi en SQM en 2018.

Esa participación, que actualmente se sitúa en casi el 22%, experimentó fluctuaciones de valor junto con la volatilidad de los precios del litio. Una recuperación en los últimos meses ha llevado los precios a niveles similares a los que tenían cuando Tianqi adquirió las acciones.

Giro inesperado

Sin embargo, la divulgación de este miércoles trajo consigo un giro inesperado. En una presentación inicial, Tianqi declaró que su junta directiva autorizó a la gerencia a vender la totalidad de sus acciones de SQM "en el plazo de un año y en el momento oportuno". Posteriormente, canceló dicha presentación sin dar explicaciones. Un comunicado revisado no mencionó la venta adicional.

La participación a largo plazo de Tianqi en SQM enfrenta un riesgo significativo de deterioro tras el acuerdo con Codelco, según Bloomberg Intelligence. La desinversión de su participación, a medida que Codelco se acerca al control del proyecto de litio, permitiría a Tianqi mitigar el riesgo de gobernanza a mediano plazo, según informó Bloomberg Intelligence.

Las acciones de la compañía cayeron un 1,4% en su cotización principal en Shenzhen. La negociación se suspendió en Hong Kong. Se solicitó información adicional a Tianqi tras anunciar la venta de acciones y bonos convertibles.

Las acciones de SQM en Chile cayeron un 0,6% a las 11:34 a. m. hora local. En los últimos seis meses, la acción ha subido un 90%, el mejor desempeño entre sus pares según Bloomberg.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Tianqi afirmó que la venta de una parte de su participación en SQM contribuiría a la financiación de las operaciones actuales y futuras, y tendría un impacto positivo en su situación financiera. La compañía registró un beneficio neto preliminar para 2025 de entre 369 y 553 millones de yuanes (US$ 53 y 80 millones), lo que representa una variación positiva respecto a las pérdidas del año anterior.