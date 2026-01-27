Portazo final para Tianqi: Corte Suprema confirma rechazo a reclamo de ilegalidad que buscaba frenar acuerdo Codelco-SQM
El Máximo Tribunal determinó que el reclamo de la firma china contra la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) carecía de fundamentos esenciales y omitía normas clave.
Noticias destacadas
Un nuevo portazo recibió la gigante china Tianqi Lithium en su ofensiva para frenar la materialización del acuerdo entre Codelco y SQM. A tres semanas de haber insistido con su orden de no innovar ante la Corte Suprema, el máximo tribunal confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones en noviembre de 2025, que rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la asiática contra la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Cabe recordar que la CMF determinó que la asociación entre ambas compañías para explotar litio en el Salar de Atacama no debía pasar por la aprobación de la junta de accionistas, sino que era suficiente el visto bueno de los directorios de las dos firmas. Tianqi, dueña del 22% de SQM, ha defendido que el acuerdo debió pasar por junta extraordinaria de accionistas.
Así, la Suprema determinó que el recurso no cumplió con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 70 del DL 3.538, particularmente "la identificación precisa de la norma supuestamente infringida". La sentencia sostiene que el libelo no mencionó ni desarrolló artículos clave de la ley, disposición central para evaluar si los actos cuestionados debían ser aprobados por una junta extraordinaria de accionistas.
“Es un hecho que se constata con la sola lectura del arbitrio intentado que se ha omitido expresar aquella disposición como fundamento de la ilegalidad reclamada”, señala el fallo.
La Suprema detalló que el reclamante solo citó los artículos 58 N°4 y 67 N°9 de la Ley de Sociedades Anónimas, además de otras normas sectoriales y constitucionales, pero no incluyó el artículo 57 N°4, pese a ser —según el tribunal— una “regla estructural central” para evaluar la legalidad del acto. Esa omisión, agregó, “afecta irremediablemente la eficacia de un recurso de derecho estricto”, ya que impide a la Corte fallar en un sentido distinto al adoptado previamente.
El fallo también recordó la jurisprudencia sostenida desde 1992, según la cual los recursos de esta naturaleza exigen una formulación rigurosa y explícita de la norma infringida, sin que sea posible analizar disposiciones no invocadas por las partes.
Con esto, el máximo tribunal confirmó íntegramente la sentencia de noviembre de 2025 de la Corte de Apelaciones y ordenó devolver el expediente. La prevención del ministro suplente Hernán Crisosto —quien estuvo por mantener algunos fundamentos adicionales— no alteró el resultado del pronunciamiento.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete