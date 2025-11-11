Corte de Apelaciones rechaza recurso de china Tianqi por acuerdo Codelco-SQM y deal sortea otro escollo

Un nuevo obstáculo en la carrera para concretar la alianza entre Codelco y SQM quedó atrás hoy. La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por Inversiones TLC, vehículo de inversión de la china Tianqi Lithium en Chile, contra la resolución de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Esta determinación del regulador del mercado daba la razón a Codelco y SQM para que su asociación para explotar litio en el Salar de Atacama no tuviera que pasar por junta de accionistas sino que estimó que la aprobación del directorio de ambas compañías era suficiente.

"La Comisión para el Mercado Financiero no ha incurrido en la ilegalidad que se denuncia en la reclamación que dio origen al presente proceso", concluyó el tribunal. "En tales condiciones, esa reclamación debe ser necesariamente declarada sin lugar", resolvió.

No obstante, esta sede hizo una precisión sobre el alcance del contrato. "La Corte no puede dejar se hacer notar que la operación permite incorporar al patrimonio de SQM Salar SpA los contratos que Minera Tarar SpA (Codelco) tendrá con Corfo a partir de 2030, lo que le permitirá la continuidad de las operaciones de extracción de litio por treinta años más de lo originalmente previsto", dijo.