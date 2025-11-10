Acuerdo Codelco-SQM sortea su última valla internacional y recibe aprobación de China para su alianza en litio

A nivel local, sólo resta la toma de razón de los contratos Corfo–Tarar por parte de la Contraloría.

Tras una espera de más de un año, el regulador antimonopolio de la República Popular China (State Administration for Market Regulation, SAMR) otorgó su aprobación para la asociación entre Codelco y SQM, que permitirá al Estado de Chile ingresar al negocio del litio y explotar junto a su socia las salmueras del Salar de Atacama.

“El trabajo iniciado hace más de un año ha dado frutos gracias al compromiso y la rigurosidad de cientos de profesionales y directivos de ambas compañías. Para Codelco y SQM, y para Chile entero, es motivo de orgullo haber recibido un espaldarazo que nos permitirá contribuir de manera decisiva al desarrollo de los minerales críticos que el mundo necesita para avanzar en la transición energética”, señaló Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco. “Esto demuestra que Chile puede alcanzar cualquier meta si se actúa colaborativamente, con rigor y con sentido de país”, agregó.

Desde el anuncio del acuerdo entre Codelco y SQM en diciembre de 2023 y su formalización en mayo de 2024, ambas compañías trabajaron intensamente en el cumplimiento de las condiciones previas necesarias para concretar la asociación.

Entre los principales avances destaca la aprobación otorgada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el 24 de abril de 2025. A ello se suman las aprobaciones de los organismos de competencia de Brasil, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y la Unión Europea, que revisaron el acuerdo y confirmaron su conformidad con las normas de competencia y buenas prácticas globales.

Asimismo, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) aprobó la cuota de extracción de litio desde el Salar de Atacama correspondiente al período 2031-2060, asegurando la continuidad de la operación bajo un marco regulatorio claro y sostenible.

En forma paralela, Corfo desarrolló el proceso de consulta indígena conforme al Convenio 169 de la OIT, garantizando la participación efectiva de las comunidades vinculadas al territorio. También en estos meses, la agencia estatal formalizó el contrato de arriendo de las concesiones mineras del Salar de Atacama con la filial de Codelco Minera Tarar SpA, para el periodo 2031-2060.

Con la autorización del SAMR de la República Popular China, se han obtenido todas las aprobaciones necesarias a nivel internacional. A nivel local, sólo resta la toma de razón de los contratos Corfo–Tarar por parte de la Contraloría General de la República (CGR), trámite iniciado a mediados de septiembre y que debe concluir antes de la plena entrada en vigencia del acuerdo.