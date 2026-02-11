JPMorgan rebaja acciones de Entel a "subponderar" y calcula potencial de caer 15% adicional tras el arribo de Tigo por compra de Telefónica
El banco estadounidense recordó que la venta prevista de Telefónica Chile se había considerado como una solución a la reñida estructura de cuatro operadores, y que por lo mismo la posible venta había impulsado a Entel de forma significativa en la bolsa chilena.
En línea con las explosivas reacciones del mercado, JPMorgan corrió a degradar su recomendación sobre las acciones de Entel, tras conocerse que el operador de telecomunicaciones se quedó fuera del esperado acuerdo final sobre la venta de Telefónica Chile.
"Este martes, Tigo anunció la adquisición de Telefónica Chile, lo que aleja la posibilidad de una reestructuración del mercado móvil, aunque sigue siendo posible. Por lo tanto, creemos que tiene más sentido valorar a Entel en un escenario independiente hasta que la consolidación vuelva a estar a la vista", dijeron a través de un informe los analistas Marcelo Santos y Livea Mizobata.
Esto llevó al banco de inversión estadounidense a reducir su precio objetivo para diciembre de 2026, pasando de $ 5.200 a $ 3.400 por acción, junto con una rebaja de recomendación, desde "neutral" a "subponderar".
Todo eso se desvaneció tras conocerse que Milicon -matriz de Tigo-, en conjunto con un vehículo de inversiones de su principal accionista, se quedaron con los activos locales de Telefónica. La reacción fue tajante: la acción de Entel se desplomó 12,6%, su mayor caída desde marzo de 2020.
Y pasado el mediodía de este miércoles, Entel retrocedía 0,5% adicional, para cotizar a $ 3.978 por papel. El precio objetivo de JPMorgan sugiere un potencial de caída de aproximadamente 15% desde estos niveles de precio.
"Con la salida de Telefónica Chile, el mercado se queda con cuatro operadores, aunque seguimos viendo posibilidades de consolidación por parte de WOM, ya que su base de accionistas está compuesta por antiguos acreedores que podrían querer liquidez. Sin embargo, esto podría tardar más tiempo en materializarse", dijeron los analistas.
"Tigo no está consolidando a Telefónica Chile, ya que poseerá una participación minoritaria del 49%, y podría volverse más agresiva como forma de ganar espacio en el mercado y mejorar su poder de negociación en una posible consolidación. Creemos que el objetivo final de Tigo es la consolidación, ya que la estructura del acuerdo sólo genera ganancias para Tigo si el activo vale más de 7 veces el valor empresarial sobre el Ebitda, una valoración que es poco probable que se alcance en un mercado con cuatro operadores", profundizaron.
