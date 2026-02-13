Click acá para ir directamente al contenido
IPC de EEUU ​sube un 0,2% en enero, menos de lo previsto

En la comparativa con el mismo mes del año anterior, el indice de precios al consumidor se moderó a un 2,4​%​​​​​​​​​, tras un aumento del 2,7%​ en diciembre​​​.

Por: Reuters

Publicado: Viernes 13 de febrero de 2026 a las 10:30 hrs.

<p>Foto: Reuters</p>

