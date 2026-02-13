IPC de EEUU ​sube un 0,2% en enero, menos de lo previsto

En la comparativa con el mismo mes del año anterior, el indice de precios al consumidor se moderó a un 2,4​%​​​​​​​​​, tras un aumento del 2,7%​ en diciembre​​​.

El IPC de Estados Unidos subió un 0,2% en enero, por debajo de lo esperado por el mercado​​​​​​​, según dijo el viernes​​​ del Departamento de Trabajo.

El dato de diciembre había mostrado una variación del 0,3%. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,3%​ en enero​.

En la comparativa con el mismo mes del año anterior, el indice de precios al consumidor se moderó a un 2,4​%​​​​​​​​​, tras un aumento del 2,7%​ en diciembre​​​. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 2,5%​ en enero.

El IPC subyacente (un índice de precios que excluye el los alimentos frescos y la energía por su elevada volatilidad) interanual subió un 2,5​%​​​​​​​​​, tras un aumento del 2,6%​ en diciembre​​​​. Los analistas habían previsto que la tasa subyacente subiría un 2,5%​ en enero.

El dato subyacente mensual de diciembre había mostrado un nivel del 0,2%.