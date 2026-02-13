Dólar sube a niveles de $ 865 antes del mediodía pese a que el IPC de enero hizo caer las tasas de interés en EEUU
El tipo de cambio viene de cerrar más arriba este jueves, revirtiendo su caída de mitad de semana, en un brote de mayor aversión al riesgo que se contagió entre mercados. Algo de eso seguía marcando la pauta, con el cobre nuevamente presionado a la baja.
El dólar subía este viernes mientras el entorno global sigue algo revuelto, más allá de que los últimos precios al consumidor de Estados Unidos les hayan dado un respiro a los temorosos de la inflación.
La paridad local subía $ 6,5 hasta los $ 864,8 -máximos de la sesión- antes del mediodía, según los datos de Bloomberg. El dólar viene de cerrar al alza el jueves, revirtiendo su caída de mitad de semana, en un brote de mayor aversión al riesgo que se contagió entre mercados.
Algo de eso seguía marcando la pauta, pues el dollar index -un indicador del dólar global- retenía sus ganancias de la víspera, mientras que los futuros del cobre bajaban 0,4%, aunque regulando pérdidas mayores.
"El trading en China, el mayor consumidor mundial de materias primas, se ha ralentizado significativamente antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar de la próxima semana, lo que ha afectado a múltiples mercados, especialmente al de los metales", escribió el head de estrategia de commodities en Saxo Bank, Ole Hasen.
A propósito del cobre, explicó que "si bien las perspectivas a largo plazo siguen siendo favorables, el potencial alcista a corto plazo podría mantenerse limitado hasta que vuelvan a aparecer señales de demanda tras los festivos".
Los rendimientos del Tesoro estadounidense caían cerca de 4 puntos base (pb), tras conocerse que el IPC de enero subió 0,2% mensual y 2,4% anual, ambas cifras una décima por debajo de la estimación de consenso.
El IPC sin alimentos y energía, elementos más volátiles, se ajustó a los pronósticos con avances de 0,3% mensual y 2,5% en 12 meses. Esto significa que la tasa anual de inflación subyacente cayó a mínimos desde marzo de 2021.
Los datos refuerzan la idea de que la Reserva Federal podría bajar las tasas tres veces este año. Sobre el escenario base de dos rebajas, los mercados monetarios están descontando aproximadamente un 45% de probabilidad de ver 75 pb acumulados.
Volviendo a Chile, la posición extranjera en tipos de cambio se estabilizó el miércoles, después de una seguidilla de ajustes que la dejó en línea con niveles más habituales según su historia, según datos del Banco Central.
