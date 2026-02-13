Click acá para ir directamente al contenido
Dólar sube a niveles de $ 865 antes del mediodía pese a que el IPC de enero hizo caer las tasas de interés en EEUU

El tipo de cambio viene de cerrar más arriba este jueves, revirtiendo su caída de mitad de semana, en un brote de mayor aversión al riesgo que se contagió entre mercados. Algo de eso seguía marcando la pauta, con el cobre nuevamente presionado a la baja.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 13 de febrero de 2026 a las 11:25 hrs.

Foto: Aton Chile

Foto: Aton Chile

