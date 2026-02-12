¿El gran desarme llega a su fin? Extranjeros normalizan posición sobre el peso chileno con tres días de compras por total de US$ 1.400 millones

A medida que el posicionamiento se fue acercando a rondar niveles promedio, los montos transados de divisas se tomaron un respiro de su rápida escalada. El precio del dólar cotiza actualmente en niveles de entre $ 850 y $ 860, gracias a un descenso acumulado de casi $ 50 sólo en el curso de 2026.

Ajustes rápidos y decisivos se han estado viendo en los derivados de tipo de cambio, donde la posición de los agentes extranjeros podría haber alcanzado un punto de equilibrio, gracias a un maratónico desarme de contratos desfavorables para el peso chileno.

La posición neta de los no residentes se cifró en unos US$ 3.700 millones contra el peso, según datos del Banco Central al cierre del martes, muy lejos de los US$ 9.600 millones alcanzados en la mitad de enero.

Esto se produjo gracias a un ritmo de compra de moneda local particularmente acelerado en las dos últimas sesiones de las que hay registro, que extienden una racha de tres días. En ese período, el posicionamiento se redujo en US$ 1.400 millones netos.

Aseo profundo

"Es difícil saber cuánto queda por desarmar. Sin embargo, el nivel agregado de posiciones cortas aún se encuentra en el percentil 39 en relación con la distribución observada desde enero de 2022, por lo que todavía podría haber espacio para un mayor cierre de posiciones si el mejor desempeño del peso se mantiene", dijo a DF el chief strategy officer de Pacífico Research, Bolivar Díaz.

"Los factores que mueven el tipo de cambio son innumerables, por lo que dudo que este sea un elemento más importante que el nivel global del dólar. No obstante, desde un punto de vista de trading, una posición 'más limpia' sí permite que nuevos actores puedan volver a armar posiciones contra el peso si se percibe un cambio de tendencia. En ese sentido, el nivel actual también podría funcionar como un buen punto de entrada", sostuvo.

El sesgo negativo inicial de 2026 llamó la atención del mercado, ya que iba a contracorriente del sostenido fortalecimiento de la divisa chilena, y varios apostaron a que los no residentes se verían forzados a cerrar estas posiciones. El tipo de cambio registra una caída acumulada de casi $ 50 sólo en el curso de este año, después de hundirse $ 100 el año pasado.

"Creo que se terminó el desarme de posiciones por parte de los no residentes, y deberíamos estar llegando a un punto de equilibrio. El mercado ya se estabilizó y cuenta con un piso importante. Estos precios entre $ 850 y $ 860 son bastante buenos, en los cuales se nota bastante compra institucional, y no me extrañaría ver un rebote en el corto plazo", dijo a DF el head of FX de Vector Capital, Vicente Scarneo.

En paralelo al desarme de estas posiciones, los montos transados de divisas se tomaron un respiro de su rápida escalada. El segmento interbancario spot se quedó a un ritmo de alrededor de US$ 3.500 millones diarios, y los derivados de no residentes en niveles de US$ 5.500 millones, según datos del Central.

Scarneo destacó el hecho de que la posición off-shore, si se miden solamente los tramos inferiores a 95 días, es a favor del peso chileno en términos netos. "Esto se explica principalmente por las buenas expectativas para el primer semestre, asociadas a la entrada del nuevo Gobierno y a las favorables proyecciones para el precio del cobre", sostuvo.

Y señaló que, si bien en los tramos más largos el sesgo es en contra del peso, esto responde a temas estructurales, más a que a especulación. De hecho, es normal que, por el contrario, a nivel interno las AFP y aseguradoras sigan expandiendo sus posiciones a favor de la moneda chilena.

Desde Pacífico, Díaz explicó que "una de las razones por las cuales los no residentes habían comenzado a aumentar sus posiciones vendedoras de pesos a través de derivados, y en particular hedge funds con un perfil más especulativo, es que veían atractivo en utilizar el peso como moneda de financiamiento. Esto, debido a que su tasa de interés era considerablemente más baja que la de otros pares de la región, lo que lo hacía útil para implementar estrategias de carry contra monedas como el real brasileño, el peso mexicano y el peso colombiano".

Pero desde que se observó un mayor posicionamiento agregado contra el peso, este ha seguido mostrando un desempeño mejor que la mayoría de sus pares emergentes, incluso considerando el retorno total por carry (diferencial de tasas), destacó el ejecutivo.

Y puso de relieve el hecho de que, desde el 8 de enero, Chile sólo ha sido superado en rendimiento total de moneda por Rusia y Argentina, pares que normalmente no se utilizan como referencia para estrategias de hedge funds contra el peso.