Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

¿El gran desarme llega a su fin? Extranjeros normalizan posición sobre el peso chileno con tres días de compras por total de US$ 1.400 millones

A medida que el posicionamiento se fue acercando a rondar niveles promedio, los montos transados de divisas se tomaron un respiro de su rápida escalada. El precio del dólar cotiza actualmente en niveles de entre $ 850 y $ 860, gracias a un descenso acumulado de casi $ 50 sólo en el curso de 2026.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 12 de febrero de 2026 a las 09:14 hrs.

dólar tipo de cambio peso chileno mercado cambiario mercados internacionales Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Internacional

Las perspectivas de Coca-Cola son decepcionantes ante el inminente cambio de director ejecutivo
2
Mercados

Pie de $ 31 millones y renta cercana a $ 3,5 millones: Los requisitos para un crédito de una vivienda de UF 4.000
3
Regiones

Dueño de Yemita y Champion Dog toma el control total de firma agrícola Agrosocios y proyecta duplicar negocio en el sur
4
Empresas

La desconocida disputa judicial entre el municipio de San Bernardo y sociedad ligada al controlador de Carozzi
5
Empresas

Por primera vez en su historia, Agrosuper obtiene el "investment grade" en los ratings internacionales
6
Mercados

Bci y Santander elevan sus utilidades en más de 20% en enero, Banco de Chile anota una caída de 4% y Scotiabank revierte pérdidas
7
Empresas

“Existe una profunda preocupación”: Caída en la entrega de los principales subsidios habitacionales enciende las alarmas en la CChC
8
Regiones

Temporal en Pucón mantiene a 9 mil clientes de CGE sin suministro eléctrico tras vientos de 80 km/h
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete