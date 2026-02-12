Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Dólar abre plano en medio de calma de los mercados internacionales en la víspera del IPC estadounidense

La jornada del miércoles estuvo marcada por las nóminas no agrícolas de enero, que superaron las expectativas del mercado, pero que no fueron suficientes como para sostener un repunte del dólar global, aunque sí dieron impulso a las tasas cortas en dólares.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 12 de febrero de 2026 a las 08:33 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio divisas mercados locales mercados internacionales peso chileno mercado cambiario Benjamín Pescio
<p>Dólar abre plano en medio de calma de los mercados internacionales en la víspera del IPC estadounidense</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Internacional

Las perspectivas de Coca-Cola son decepcionantes ante el inminente cambio de director ejecutivo
2
Mercados

Pie de $ 31 millones y renta cercana a $ 3,5 millones: Los requisitos para un crédito de una vivienda de UF 4.000
3
Regiones

Dueño de Yemita y Champion Dog toma el control total de firma agrícola Agrosocios y proyecta duplicar negocio en el sur
4
Empresas

La desconocida disputa judicial entre el municipio de San Bernardo y sociedad ligada al controlador de Carozzi
5
Empresas

Por primera vez en su historia, Agrosuper obtiene el "investment grade" en los ratings internacionales
6
Mercados

Bci y Santander elevan sus utilidades en más de 20% en enero, Banco de Chile anota una caída de 4% y Scotiabank revierte pérdidas
7
Empresas

“Existe una profunda preocupación”: Caída en la entrega de los principales subsidios habitacionales enciende las alarmas en la CChC
8
Regiones

Temporal en Pucón mantiene a 9 mil clientes de CGE sin suministro eléctrico tras vientos de 80 km/h
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete