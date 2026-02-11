Dólar revierte caída inicial y se acerca a $ 860 por reporte de empleo que superó las expectativas del mercado en EEUU

Según el Departamento del Trabajo, en enero se crearon 130 mil empleos, duplicando la estimación de consenso, mientras que la tasa de desempleo bajó una décima a 4,3%, cuando se esperaba que permaneciera estable.

El tipo de cambio chileno giró al alza este miércoles, ya que el último reporte oficial de nóminas laborales, tasa de desempleo y crecimiento salarial en Estados Unidos hizo que se dispararan las tasas de interés en dólares.

La paridad dólar-peso subía $ 1,4 a $ 859,1 a media mañana, después de haber caído a $ 854 en los primeros negocios del día.

El dollar index saltaba 0,4% y los rendimientos del Tesoro a dos años -sensibles a lo que se espera de la Reserva Federal-, se disparaban 8,5 puntos base. Los avances del cobre se moderaban a 0,9%, aún en niveles de US$ 6 por libra.

Sigue esperándose que la Fed baje las tasas dos veces este año, solo que, con estos últimos datos, ya no se descuenta una probilidad relevante de que hayan tres recortes en total, si se toman como referencia los mercados monetarios estadounidenses.

El reporte estaba inicialmente agendado para el pasado viernes, pero tuvo que ser postergado por un breve cierre parcial de Gobierno. Viene después de que las ventas minoristas sorprendieran a la baja este martes, y previo a que el viernes se publiquen los precios al consumidor.

La paridad dólar-peso venía de cerrar al alza este martes, al rebotar de sus mínimos desde agosto de 2023, en parte debido a las pérdidas del cobre en esa sesión.

El desarme de posiciones extranjeras contra el peso ha seguido profundizándose en el mercado derivado. Al cierre del lunes, la posición de los no residentes se cifró en un poco menos de US$ 4.300 millones netos contra la moneda local, muy lejos de los US$ 9.600 millones vistos a mediados de enero.