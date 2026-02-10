Dólar abre con leve alza desde sus mínimos antes de las ventas minoristas de diciembre en EEUU

La paridad local viene de cerrar este lunes en su precio más bajo desde agosto de 2023, gracias a una fuerte venta de dólares a nivel mundial, por noticias que dieron nueva vida a la tendencia sell America.

Un poco más arriba empezó el dólar su sesión de este martes, al tomarse un respiro antes de que hoy comience una seguidilla de publicaciones de datos económicos en Estados Unidos.

El dólar-peso subía $ 1,3 hasta los $ 854,5 en la apertura, según datos de Bloomberg. La paridad local viene de cerrar este lunes en mínimos desde agosto de 2023, gracias a una fuerte venta de dólares a nivel mundial, por noticias que dieron nueva vida a la tendencia sell America.

"En general, nos inclinamos por un rango de entre $ 850 y $ 900", dijo el head global de mercados en ING, Chris Turner, en su reporte Latam FX Talking. "El repunte de las materias primas ha mantenido la demanda de la mayoría de las divisas latinoamericanas, especialmente del peso chileno. Las continuas ventas de divisas por parte del Ministerio de Hacienda, incluso a estos bajos niveles del dólar-peso, también han influido", repasó.

"Sin embargo, nuestro equipo de commodities señala que, a los niveles actuales de US$ 13 mil por tonelada (US$ 5,9 por libra), el cobre está destruyendo la demanda. Hay pruebas de ello en China. De hecho, vemos difícil que el cobre se mantenga por encima de ese nivel este año, y esperamos una corrección hasta los US$ 11 mil (US$ 5) a finales del ejercicio, a medida que se incorpore nueva oferta", proyectó.

Cifra de la jornada

Un indicador del dólar global se estabilizaba, y la curva de rendimientos del Tesoro corregía el leve empinamiento de la víspera. Los futuros del cobre bajaban 1% a niveles de US$ 5,9 por libra, y los metales preciosos caían ligeramente.

A las 10:30 (hora de Chile) se publicarán las ventas minoristas estadounidenses de diciembre, para las que se espera ver un ritmo de crecimiento de 0,4% mensual, tanto en la serie principal como en el llamado "grupo de control", que se centra en componente más fijos.

"No creemos que las publicaciones alteren drásticamente las expectativas sobre la Reserva Federal, pero podrían influir en el posicionamiento a corto plazo antes de los datos rezagados de empleo no agrícola que se publicarán mañana y los precios al consumidor del viernes", apuntó Monex en su informe diario de divisas.

"Seguimos esperando que el dólar global se mantenga respaldado por mayores diferenciales de tasas de interés, pero es probable que la evolución de los precios siga siendo irregular, a medida que los mercados digieren una apretada agenda de datos en los próximos días", cerró.