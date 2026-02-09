Dólar abre con leve alza tras caer a nuevos mínimos desde septiembre de 2023 la semana pasada
Un indicador del dólar global se debilitaba y los precios del cobre se estabilizaban. Los reportes de nóminas no agrícolas e IPC son los más destacados del calendario económico estadounidense esta semana.
Noticias destacadas
El dólar en Chile empezó esta nueva semana con un ligero rebote desde sus mínimos, atento a una ola de cifras de consumo, contrataciones y precios al consumidor programados para los próximos días en Estados Unidos.
La divisa subía $ 1,3 a $ 857,8 en la apertura de este lunes, después de terminar con una fuerte caída y en mínimos desde septiembre de 2023 la primera semana de febrero. El dollar index caía 0,3% a 97,4 puntos, mientras las tasas largas estadounidenses repuntaban y los precios del cobre se estabilizaban.
Mañana martes se publicarán en EEUU las ventas minoristas de diciembre, y más expectación está generando el informe de nóminas no agrícolas de enero, previsto para el miércoles, tras ser aplazado desde su fecha original del pasado viernes por un breve cierre parcial de Gobierno. La semana culminará el viernes con el reporte de IPC en ese país.
El dólar global, si bien ha encontrado un piso luego de que parte del mercado reevaluara el fenómeno sell America, luego de haber caído a mínimos de cuator años, tampoco ha logrado un repunte sostenido.
"Las posiciones especulativas en los futuros de divisas siguen alejándose del dólar, y los operadores aceleran sus apuestas bajistas al tiempo que aumentan selectivamente su exposición al euro y al dólar canadiense. El último informe COT muestra que la confianza en el dólar ha alcanzado su nivel más bajista desde julio, incluso cuando las posiciones en varias divisas principales se acercan a máximos de varios años", escribió el analista de mercados de City Index, Matt Simpson.
"Si bien los grandes especuladores han impulsado gran parte del impulso reciente en los futuros del euro y el dólar canadiense, los gestores de activos parecen más cautelosos y prefieren la consolidación a la prolongación de la tendencia. Esa divergencia aumenta el riesgo de pausas o retrocesos a corto plazo, especialmente cuando el posicionamiento se ha vuelto masivo", comentó.
