Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Dólar abre a la baja tras IPC de enero sin sorpresas en Chile y mayor calma en los mercados internacionales

El tipo de cambio viene de cerrar al alza este jueves, aun cuando las tasas de interés en dólares se fueron para abajo, tras la noticia de que la ofertas de empleo de EEUU cayeron inesperadamente a mínimos de cinco años.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 6 de febrero de 2026 a las 08:32 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio divisas mercados locales mercados internacionales peso chileno mercado cambiario Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Santander y Banco de Chile aplauden iniciativa del Presidente electo que reduce la tasa del impuesto corporativo
2
Regiones

Contraloría revela millonarios pagos aprobados y contabilizados por GORE de Tarapacá por proyectos sin respaldo de ejecución
3
Economía y Política

IPC de enero sube dentro de lo esperado y la inflación en 12 meses baja a un 2,8%, su menor nivel en casi 5 años
4
Empresas

Cencosud duplica sus utilidades en 2025: cerró más de 50 tiendas por su plan de eficiencia operacional
5
Economía y Política

Escándalo por licencias médicas: Nuevo balance de Dipres amplía a 29 mil la cifra de funcionarios que hicieron mal uso de reposo médico
6
Empresas

MOP y Nuevo Pudahuel ponen fin a conflicto: extienden concesión del aeropuerto por tres años y empresa recibirá mayor porcentaje de ingresos
7
Empresas

Cariola Díez Pérez-Cotapos y Sargent & Krahn tienen nuevo gerente general
8
Empresas

Tras quiebras y dos años de paralización, proyecto La Poza de Pucón obtiene recepción municipal y activa entrega de departamentos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete