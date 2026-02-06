Dólar abre a la baja tras IPC de enero sin sorpresas en Chile y mayor calma en los mercados internacionales

El tipo de cambio viene de cerrar al alza este jueves, aun cuando las tasas de interés en dólares se fueron para abajo, tras la noticia de que la ofertas de empleo de EEUU cayeron inesperadamente a mínimos de cinco años.

El precio del dólar abrió a la baja este viernes, con mercados externos que parecen estar un poco más cerca de lograr un equilibrio, y tras datos que confirmaron la expectativa de una inflación convergiendo hacia la meta del Banco Central de Chile.

La divisa caía $ 3,4 hasta los $ 863 en la apertura, tras cerrar al alza este jueves aun cuando las tasas de interés en dólares se fueron para abajo, tras la noticia de que la ofertas de empleo de Estados Unidos cayeron inesperadamente a mínimos de cinco años.

A primera hora el INE informó que el IPC de enero subió 0,4% y, con ello, la tasa de inflación bajó a mínimos de casi cinco años en 2,8% anual, ambas cifras en línea con lo que el mercado tenía previsto.

Algo más de calma

Un indicador del dólar global se estabilizaba, tras días marcados por la recuperación desde sus mínimos de cuatro años. Los rendimientos del Tesoro estadounidense repuntaban conducidos por los tramos cortos, después de sus fuertes caídas de la víspera.

"El tono de mercado sigue marcado por la cautela. El dollar index se mantiene cerca de 97,8 puntos, reflejando una fortaleza moderada del billete verde en un entorno global donde predominan los flujos hacia activos defensivos", escribió la regional manager Chile, Perú, Ecuador y Paraguay de Liberty Finance, Liza Salinas.

Los futuros del cobre bajaban un 0,5% adicional, a niveles de US$ 5,8 por libra, mientras que el oro y la plata resurgían 2,2% y 5,5%, respectivamente, de sus fuertes caídas. Los futuros de Wall Street subían, luego de tres sesiones en rojo, y el bitcoin igualmente buscaba recuperarse de una jornada para el olvido.

El próximo miércoles se publicarán las nóminas no agrícolas de enero, reporte que estaba inicialmente agendado para este viernes, pero que fue postergado por un breve cierre parcial de Gobierno.

"La lectura macro sigue siendo compleja: datos económicos más débiles en EEUU reducen tasas, pero al mismo tiempo pueden aumentar la aversión al riesgo. Este equilibrio explica por qué el dólar puede fortalecerse aun cuando los rendimientos retroceden, fenómeno observado claramente en la sesión previa", comentó Salinas.