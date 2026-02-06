Click acá para ir directamente al contenido

IPC de enero sube dentro de lo esperado y la inflación en 12 meses baja a un 2,8%, su menor nivel en casi 5 años
IPC de enero sube dentro de lo esperado y la inflación en 12 meses baja a un 2,8%, su menor nivel en casi 5 años

El Índice de Precios al Consumidor avanzó un 0,4% en el primer mes del año, informó el INE. Destacaron las alzas en las divisiones de bebidas alcohólicas y tabaco, así como la de salud, y la disminución de la división de transporte.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Viernes 6 de febrero de 2026 a las 08:00 hrs.

Foto: Aton Chile

Foto: Aton Chile

