IPC de enero sube dentro de lo esperado y la inflación en 12 meses baja a un 2,8%, su menor nivel en casi 5 años

El Índice de Precios al Consumidor avanzó un 0,4% en el primer mes del año, informó el INE. Destacaron las alzas en las divisiones de bebidas alcohólicas y tabaco, así como la de salud, y la disminución de la división de transporte.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,4% en enero, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en una variación que se ubicó justo en línea con las expectativas del mercado. Así, la inflación en 12 meses descendió a un 2,8%, su menor nivel desde febrero de 2021.

"Destacaron las alzas en las divisiones de bebidas alcohólicas y tabaco, así como la de salud, y la disminución de la división de transporte", dijo el INE en un comunicado.

Analistas esperaban una variación de 0,4% para el IPC en enero, de acuerdo con el consenso de las respuestas en la encuesta de Bloomberg.

El INE indicó que en enero, diez de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y tres presentaron incidencias negativas. Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron la de bebidas alcohólicas y tabaco (3,1%) con 0,109 puntos porcentuales (pp.), y salud (1,2%) con 0,102 pp. Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,381 pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó transporte (-1,3%), con una incidencia de -0,164 pp.

