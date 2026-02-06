Mercados bursátiles repuntan en última sesión de una semana marcada por temores sobre la rentabilidad de la IA

Atormentado por las dudas que rodean el fuerte capex de las grandes tecnológicas, Wall Street sufrió este jueves una tercera caída consecutiva, y su retorno acumulado de 2026 pasó a terreno negativo.

Las bolsas están poniendo freno este viernes a la ola de ventas que hizo estragos durante la semana, ya que pareciera culminar la rotación que en buena medida se debió a reconsideraciones sobre la Inteligencia Artificial (IA).

El S&P IPSA subía 0,7% hasta los 11.325,15 puntos, tras dos sesiones de fuertes tomas de ganancias en las bolsas de América Latina. Cenco Malls (2,8%), Enel Chile (2,5%) e Itaú (2,3%), justamente las más golpeadas del jueves, encabezaban la recuperación.

Las acciones de Cencosud (0,6%), que ayer vieron ganancias a contracorriente del mercado, subían algo más tras haberse conocido sus resultados del cuarto trimestre de 2025.

¿Hora de la revancha?

Los futuros del Nasdaq 100 subían 0,6%, y los del S&P 500 con los del Dow Jones remontaban 0,5%, aun cuando Amazon (-8,1%) caía fuerte por mayores gastos y menores utilidades previstas en el corto plazo.

Los bonos del Tesoro devolvían una parte de sus ganancias recientes, mientras que el oro y la plata buscaban una recuperación de sus fuertes caídas, al igual que el bitcoin. Por su parte, el dólar global se estabilizaba.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 0,7% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,2%, con lo que el primero lograría revertir por poco sus caídas previas de la semana, y el segundo lograría un avance de aproximadamente 1% en cinco días.

La bolsa de Tokio destacó positivamente, pues el Nikkei subió 0,8% este viernes y registró un alza semanal de 1,8%. Pero en China, el hongkonés Hang Seng cayó 1,2% y el continental CSI 300 disminuyó 0,6%, con respectivas caídas semanales de 3% y 1,3%.