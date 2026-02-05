Bolsa chilena vuelve a caer presionada por SQM ante la amenaza de una desinversión total por parte de Tianqi
Sí las acciones de Cenco Malls intentaban sobreponerse, tras reportar utilidades sobre los pronósticos en sus resultados del cuarto trimestre de 2025. La ganancia neta subió 7,8% a $ 80 mil millones en el último tramo del año. El mercado se prepara para los resultados de su matriz, Cencosud.
La Bolsa de Santiago seguía golpeada este jueves por los planes de desinversión de la china Tianqi en SQM, noticia que está arrastrando al gigante del litio a nuevas caídas en los primeros negocios.
El S&P IPSA caía 0,6% a 11.357,30 puntos esta mañana, a medida que SQM-B (-3,8%) seguía cuesta abajo después de su fuerte caída del martes por el anuncio de Tianqi, que planea vender participación en la compañía y no descarta una salida total.
La bolsa chilena sufrió los primeros embates de SQM en una situación particularmente vulnerable, pues en general las plazas de América Latina vieron una masiva toma de utilidades, mientras que en Wall Street siguieron los cuestionamientos sobre el potencial de la Inteligencia Artificial (IA).
De hecho, los futuros del Nasdaq 100 perdían 1,1%, los del S&P 500 0,7% y los del Dow Jones 0,4% en el mercado derivado, augurando una nueva apertura en rojo de la bolsa norteamericana. Alphabet (-5,1%) caía con fuerza tras revelar ingentes perspectivas de gasto para mantenerse competitivo en la carrera por la IA.
En Europa, el continental Euro Stoxx 50 retrocedía 0,8% y el FTSE 100 de Londres bajaba 0,5%, mientras que al cierre de las bolsas asiáticas, el japonés Nikkei perdió 0,9% y el CSI 300 de China continental disminuyó 0,6%. Sólo el hongkonés Hang Seng logró una leve alza.
Volviendo a Chile, las acciones de Cenco Malls (0,7%) intentaban sobreponerse a las presiones vendedoras generalizadas, tras reportar utilidades sobre los pronósticos en sus resultados del cuarto trimestre de 2025. La ganancia neta subió 7,8% a $ 80 mil millones en el último tramo del año.
El mercado se prepara para los resultados de su matriz, Cencosud (-1,9%), que reportaría un Ebitda trimestral cercano a los $ 450 mil millones y utilidades por unos $ 140 mil millones, según las estimaciones de consenso.
