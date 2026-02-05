Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Bolsa chilena vuelve a caer presionada por SQM ante la amenaza de una desinversión total por parte de Tianqi

Sí las acciones de Cenco Malls intentaban sobreponerse, tras reportar utilidades sobre los pronósticos en sus resultados del cuarto trimestre de 2025. La ganancia neta subió 7,8% a $ 80 mil millones en el último tramo del año. El mercado se prepara para los resultados de su matriz, Cencosud.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 5 de febrero de 2026 a las 09:51 hrs.

IPSA mercados locales mercados internacionales Bolsas internacionales Acciones Bolsa chilena mercado bursatil Wall Street Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Tras quiebras y dos años de paralización, proyecto La Poza de Pucón obtiene recepción municipal y activa entrega de departamentos
2
Empresas

Europea Millicom toma la delantera en las últimas negociaciones para quedarse con Telefónica Chile
3
Regiones

Sienta precedente para concesionarias: tribunal falla a favor de usuario de autopista y establece millonaria multa por colisión con objeto en calzada
4
Empresas

A un año del buque de Maersk varado con cerezas: la cruzada legal de 25 exportadores que exigen indemnización a la naviera
5
Mercados

Cuatro de los cinco multifondos de AFP registran ganancias en el primer mes del año
6
Regiones

Contraloría revela millonarios pagos aprobados y contabilizados por GORE de Tarapacá por proyectos sin respaldo de ejecución
7
Internacional

Walmart hace historia y se convierte en la primera minorista en alcanzar un valor de mercado de US$ 1 billón
8
Regiones

Constructora de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete