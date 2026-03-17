CEO de corredora LarrainVial y la "década perdida" de Latinoamérica: "La región nunca dejó de generar valor”
En su debut ante el mercado, Andrés Urzúa destacó que “América Latina tiene el potencial de construir mercados de capitales cada vez más profundos y relevantes a nivel global”.
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Ante un reservado grupo de inversionistas institucionales y privados, el gerente general de la corredora de bolsa de LarrainVial, Andrés Urzúa, este martes hizo su estreno frente al mercado como nuevo timonel de la intermediaria.
El ejecutivo ascendió al cargo tras el salto de Andrés Trivelli como CEO del holding matriz de la firma, a comienzos de enero. Y en el marco de la vigésima entrega de su seminario anual “Andean Conference”, Urzúa destacó las bondades de los emisores de renta variable de Latinoamérica y negó la existencia de una “década perdida” para las compañías de la región en el periodo.
“20 años no son pocos. Durante este período, América Latina muchas veces ha sido descrita como una región que perdió una década o que quedó fuera del radar del mundo”, apuntó.
Sin embargo, “desde nuestra perspectiva, lo que vivimos fue algo distinto. Vimos una región que incluso en medio de enormes desafíos, nunca dejó de generar valor. El mercado de capitales de la región demostró algo fundamental: resiliencia”, aclaró el CEO de la corredora.
El proceso se habría visto en distintos sectores como “en el real estate, con compañías que han creado valor de manera consistente”.
“En aviación, donde el mercado fue capaz de apoyar procesos complejos como el de Latam Airlines, donde el mercado fue capaz de atraer inversionistas globales de primer nivel para reconstruir, fortalecer una compañía que hoy vuelve a ser una de las aerolíneas más importantes del mundo y la más grande de Latinoamérica”, detalló.
Finalmente, destacó los recursos naturales, ya que "la región posee ventajas únicas, donde las compañías siguen innovando y generando valor en industrias claves para el futuro”.
“Pero más allá de sectores específicos, lo que hemos visto es que prácticamente en todas las industrias nuestra región ha tenido historias de adaptación, resiliencia y creación de valor. El mensaje es claro, el mercado nunca murió, las compañías se adaptaron, evolucionaron y siguieron creando valor”, recalcó.
Finalmente, apuntó al vínculo del mercado de capitales con la economía. “Los mercados de capitales no solamente financian empresas y proyectos, financian progreso y creemos que América Latina tiene el potencial de construir mercados de capitales cada vez más profundos y relevantes a nivel global”, destacó Urzúa.
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