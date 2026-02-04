Matriz de Google suma US$ 55.000 millones a sus planes de gasto de capital para aumentar apuesta en la IA
Alphabet dijo que destinará entre US$ 175 mil millones y US$ 185 mil millones este año al desarrollo tecnológico.
Alphabet reportó ingresos del cuarto trimestre que superaron las expectativas y señaló que planea gastar mucho más de lo que los inversionistas esperaban en 2026.
La matriz de Google dijo que gastará entre US$ 175 mil millones y US$ 185 mil millones este año, frente a los US$ 119.500 millones que estimaban los analistas. Las ventas del cuarto trimestre de la compañía, excluyendo los pagos a socios, fueron de US$ 97.230 millones, por encima de los US$ 95.200 millones esperados en promedio por los analistas, según datos recopilados por Bloomberg.
Google ha acelerado su carrera para reinventar su negocio para la era de la IA, buscando mantener a los consumidores con el hábito de ir a su página de búsqueda, incluso cuando también podrían recurrir a chatbots de rivales como OpenAI. La compañía ha mejorado rápidamente su modelo Gemini y lo ha integrado a lo largo de sus productos, un esfuerzo que ha requerido enormes inversiones en centros de datos y chips para mejorar el modelo y atender a clientes de la nube.
Ese esfuerzo está dando resultados. Google está suministrando hasta un millón de sus chips especializados de IA a Anthropic, consolidando su posición como un proveedor clave de infraestructura en el espacio de la inteligencia artificial. Gemini también será un proveedor de IA para Siri en los iPhones de Apple.
Pero para justificar ese gasto elevado, Alphabet necesita demostrar impulso en sus negocios de computación en la nube y de publicidad en búsquedas. La compañía ha dicho que sus inversiones masivas en IA son esenciales para competir frente a rivales como Amazon, Microsoft y OpenAI.
Las acciones del gigante tecnológico subieron 1,62% en operaciones fuera de rueda.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
