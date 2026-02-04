Bolsa chilena abre al alza y se acerca a niveles récord con Latam a la cabeza tras positivos resultados de la aerolínea

Latam reportó utilidades por US$ 484 millones en el trimestre, frente a unos US$ 420 millones en la estimación de consenso. Esto significa un alza de 78% interanual, con lo que las ganancias de todo el año se cifraron en US$ 1.460 millones, casi 50% mayores que las de 2024.

La bolsa chilena abrió al alza con un importante apoyo de Latam Airlines, luego de que esta sorprendiera positivamente al mercado con sus resultados del cuarto trimestre de 2025.

El S&P IPSA subía 0,4% hasta los 11.654,68 puntos en los primeros negocios, cerca de niveles récord. Latam (2%), una acción de alta ponderación en el índice, encabezaba los retornos tras superar las expectativas con sus estados financieros.

Tras conocerse las cifras, Credicorp Capital reafirmó su clasificación de "comprar" para la aerolínea, con una estimación de precio objetivo de $ 30,5 por acción. También destacó los múltiplos con los que cotiza actualmente.

"Estimamos que la empresa podría repartir dividendos por unos US$ 2 mil millones entre 2026 y 2027 (dividend yield promedio de 7%) con ratio ajustado de deuda financera neta sobre Ebitdar por debajo de 1,4 veces", dijeron a través de un informe los analistas de Credicorp Rodrigo Godoy y María Ignacia Montt.

"Si bien reconocemos el riesgo potencial de una nueva oferta secundaria por parte de Sixth Street Partners, los factores mencionados anteriormente están impulsando un renovado optimismo de los inversionistas en Latam, especialmente teniendo en cuenta las valoraciones cada vez más exigentes que se observan en otras empresas de gran capitalización del mercado bursátil chileno", concluyeron.

Bolsas internacionales

Mirando hacia afuera, los futuros del Dow Jones y del S&P 500 subían 0,2%, mientras que los del Nasdaq 100 retrocedían 0,1%, ya que una nueva función de Anthropic movida por Inteligencia Artificial (IA) repercutió negativamente en varias empresas tecnológicas.

En Europa, el FTSE 100 de Londres subía 1,2% con miras a un nuevo récord, y el continental Euro Stoxx 50 ganaba 0,2%, ambos con fuertes montos transados a medida que avanza la temporada de resultados en el Viejo Continente.

Al cierre de las bolsas asiáticas, el japonés Nikkei retrocedió 0,8% desde sus máximos históricos, mientras que el CSI 300 de China continental subió 0,8% y el Hang Seng de Hong Kong no tuvo cambios relevantes.

Los metales preciosos seguían recuperándose, pues vuelve la demanda para refugiarse de tensiones geopolíticas, tras la noticia de que Washington derribó un dron iraní que se acercó a unos de sus portaviones en el mar Arábigo.

Pronto se publicarán en Estados Unidos las nóminas privadas ADP de enero, y a mediodía (de Chile) se dará a conocer el índice ISM de servicios. El cierre de Gobierno parcial fue resuelto anoche, pero no se pudo evitar la postergación del reporte de nóminas no agrícolas, inicialmente agendado para el viernes, que quedó para la próxima semana.