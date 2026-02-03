IPSA abre al alza sobre 11.500 puntos en sesión marcada por optimismo bursátil global y fuerte compra de metales
No sólo el cobre repuntaba sobre US$ 6 la libra, sino que los inversionistas en general se tomaban a bien las alzas de 5,5% y 9,5% del oro y la plata, respectivamente. En Wall Street, la noticia del día son los resultados de Palantir.
Noticias destacadas
En todo el mundo se hacía ver este martes una mayor demanda por acciones, tras noticias positivas para los entusiastas de la Inteligencia Artificial (IA), y también luego de que los metales preciosos pusieran un freno a sus violentas caídas recientes.
El S&P IPSA chileno subía 0,7% hasta los 11.561,17 puntos, liderado por SQM-B (3,1%), el Banco de Chile (2%), Santander (0,9%) y Latam (0,9%), cuatro acciones de alta ponderación dentro del índice, que viene de subir gracias a la subasta de cierre del lunes.
No sólo el cobre repuntaba sobre US$ 6 la libra, noticias favorables para Chile, sino que los inversionistas en general se tomaban a bien las alzas de 5,5% y 9,5% del oro y la plata, respectivamente, pues se frenan las significativas caídas que causaron preocupación en el último par de días.
En el mercado derivado, los futuros del Nasdaq 100 subían 0,4%, los del S&P 500 ganaban 0,2% y los del Dow Jones operaban planos. Las acciones de Palantir (11,7%) se disparaban en la preapertura, por resultados y proyecciones que superaron los pronósticos, alentando las compras de todo lo relacionado con la IA.
Europa, por otro lado, venía desempeños mixtos, ya que el continental Euro Stoxx 50 crecía 0,3%, pero el FTSE 100 de Londres retrocedía 0,4%.
En las bolsas asiáticas, destacó la plaza de Tokio, puesto que el Nikkei subió 3,9% para cerrar en máximos históricos, movido por el optimismo en torno a la IA y la estabilización de los metales preciosos, entre otros factores. En China, el CSI 300 continental avanzó 1,2%, y el Hang Seng hongkonés subió 0,2%.
Japón se prepara para las elecciones generales de este fin de semana, convocadas por la primera ministra Sanae Takaichi. Los inversionistas esperan que se genere una mayor estabilidad política en el país y se adopten políticas que impulsen la economía.
