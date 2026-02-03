Dólar transa a la baja cerca de $ 860 a medida que el cobre supera los $ 6 la libra por medidas en China
Noticias destacadas
El dólar caía este martes para volver a la zona de $ 860 en medio de fuertes ganancias del cobre, que sube por la noticia de que China planea expandir sus inventarios del metal.
La divisa bajaba $ 5,8 hasta los $ 859,4 antes del mediodía en las pantallas de Bloomberg. Las últimas sesiones han sido volátiles, pues el viernes el dólar subió $ 15, sólo para revertir dos tercios de ese avance al comienzo de esta semana.
El futuro de cobre transado en Londres escalaba 4,1% a US$ 6,09 por libra, mientras un indicador del dólar global se encontraba estable y los rendimientos del Tesoro subían levemente en los tramos cortos.
"El cobre vuelve a cotizar por encima de los US$ 6 tras una caída de 15,5% en tres días, respaldado por las compras de los inversionistas de China, el mayor consumidor del metal, y por la noticia de que el Gobierno chino ampliará sus reservas estratégicas de cobre", publicó el equipo de estrategia de Saxo Bank.
El país también colaborará con los principales productores estatales para aumentar las existencias comerciales, según declaró Duan Shaofu, subsecretario general de la Asociación China de la Industria de Metales No Ferrosos, en una conferencia de prensa este martes.
Igualmente están repuntando los metales preciosos. La plata, que en sólo dos días perdió más de 30% de su valor y fue comentario obligado en todos los mercados, subía 0,8%. Por su parte, el oro recuperaba 5,5%.
En breve se conocerán en Estados Unidos las ofertas de empleo de diciembre. Mañana miércoles se publicará el informe ADP de nóminas privadas, junto con el índice ISM de servicios, para el viernes está agendado el reporte oficial de nóminas no agrícolas.
La posición neta de extranjeros contra el peso chileno se redujo por 10 sesiones consecutivas, antes de que el viernes cortara la racha. Esto significó un variación mensual de más de US$ 2.100 millones favorable al peso en enero.
