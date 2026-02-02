Imacec: la actividad económica sorprende en diciembre de 2025 con un crecimiento mayor a lo esperado y Grau indica que expansión en todo el año fue de 2,3%

El indicador avanzó 1,7% frente al mismo mes de 2024, debido al crecimiento de los servicios y del resto de bienes, lo que fue en parte compensado por la menor producción de la minería, informó el Banco Central.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció en diciembre de 2025 un 1,7% frente al mismo mes de 2024, informó el lunes el Banco Central, en una variación que se ubicó sobre las expectativas de los analistas.

La serie desestacionalizada aumentó 0,6% respecto del mes precedente -un dato también mejor ya que se esperaba una leve contracción- y 1,3% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que diciembre de 2024.

"El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y del resto de bienes, lo que fue en parte compensado por la menor producción de la minería. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue impulsado por el resto de bienes y el comercio", indicó el Banco Central en un comunicado.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 3,0%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,8% respecto del mes anterior y 2,5% en 12 meses.

Analistas esperaban un avance de 1% anual en diciembre, según el consenso de las respuestas en el sondeo de Bloomberg, e incluso levemente por debajo de esa cifras, de acuerdo con las estimaciones que levantó Diario Financiero luego de conocidos los resultados sectoriales que reporta el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Gobierno celebra datos

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, calificó la cifra como “buenas noticias” y destacó que con ese dato la actividad chilena se expandió 2,3% en todo 2025 y 2,8% sin contar la minería.

“Lo que refleja que el próximo mes entregaremos a la nueva administración una economía normalizada, en condiciones para seguir creciendo aún más”, indicó

Acerca del resultado, mencionó que el crecimiento tuvo mayor demanda interna que en 2024 y que el único sector rezagado fue la producción física de la minería, pero que para este año se recupere de las disrupciones operacionales.

Análisis por actividad

La producción de bienes cayó 0,9% en términos anuales, resultado que fue incidido por la menor producción de la minería, en particular de cobre. Compensaron parcialmente lo anterior, el resto de bienes y la industria, que crecieron 2,3% y 2,0%, respectivamente. En el resto de bienes destacó el desempeño de la actividad agropecuario-silvícola, mientras que en la industria lo hizo la elaboración de alimentos.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó un aumento de 0,8% respecto del mes precedente, explicado principalmente por el resto de bienes.

La actividad comercial presentó un aumento de 6,6% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el crecimiento del comercio mayorista, que fue impulsado por las ventas de alimentos y maquinaria y equipos. El resultado del comercio automotor, en tanto, se explicó por las mayores ventas de vehículos, mientras que en el minorista, destacaron las ventas en establecimientos especializados de vestuario, almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online.

Las cifras desestacionalizadas del comercio mostraron un crecimiento de 2,3% respecto del mes anterior, incidido por el comercio mayorista y automotor.

Los servicios aumentaron 2,2% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En menor medida, los servicios empresariales también contribuyeron al crecimiento de la agrupación.

Las cifras ajustadas por estacionalidad de servicios presentaron un crecimiento de 0,2% respecto del mes precedente, determinado por el desempeño de los servicios de transporte.

El Banco Central informó también que, conforme al calendario de difusión de las cifras de Cuentas Nacionales, la estimación del PIB para el año 2025, así como las revisiones al primer, segundo y tercer trimestre, serán difundidas el próximo miércoles 18 de marzo.