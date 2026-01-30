Por débiles cifras sectoriales, mercado anticipa un bajo Imacec de diciembre y un 2025 que cerraría con un crecimiento de 2,2%

Analistas proyectan que el crecimiento del último mes del año estaría entre 0,6% y 1%, menor al 1,8% esperado en la última Encuesta de Expectativas Económicas.

Las últimas cifras sectoriales dadas a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) impactaron las perspectivas para el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de diciembre y para todo el crecimiento de 2025.

Siendo menor que las proyecciones de la encuesta a economistas de Bloomberg, el Índice de Producción Industrial (IPI) se redujo 1,9% en el último mes del año pasado, debido a una baja de 4,8% del Índice de Producción Minera (IPMin); mientras que el Índice de Actividad del Comercio (IAC) se expandió 5,9%

De esta manera, los analistas prevén que la expansión de la actividad en diciembre podría ser menor que 1% anual, por debajo del 1,8% proyectado en la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central.

Con este escenario, la investigadora del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la UDP, Valentina Apablaza, prevé que el Imacec de diciembre sería de 0,8% anual y señaló que se debe considerar que el mes tuvo la misma cantidad de días que el año anterior.

“Sin embargo, la sorprendente expansión que registró la economía durante diciembre de 2024 (6,8% anual), generó una base de comparación muy exigente, lo que respalda un crecimiento más acotado durante diciembre 2025”, explicó.

Así, de concretarse la proyección, se corroboraría el menor dinamismo de la actividad económica durante el segundo semestre, derivando en una expansión anual del PIB real de 1,4% durante el cuarto trimestre 2025 y de 2,2% para el cierre de 2025.

Menos optimistas, desde Coopeuch consideran que el Imacec de diciembre tendría un alza anual de 0,6%, explicado principalmente por los servicios. De las cifras sectoriales, indicaron que la minería ha continuado resintiendo los efectos del accidente del El Teniente y acumula siete meses de caídas anuales.

“Con este resultado, preliminarmente, el PIB de 2025 habría registrado un avance de 2,2%”, prevén.

Desde Clapes UC proyectan que el último Imacec del año se posicionaría en torno a 1% con lo que el cuarto trimestre de 2025 cerraría con un crecimiento anual de 1,4% y todo el año con 2,2%.