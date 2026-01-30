La producción industrial se contrajo en diciembre en Chile, pero el comercio continuó su senda alcista

El Índice de Producción Industrial (IPI) se redujo 1.9% en el último mes del año, mientras que el Índice de Actividad del Comercio (IAC) se expandió 5,9%, informó el INE.

Una baja de 1,9% registró el Índice de Producción Industrial (IPI) en diciembre, a pesar de que solo uno de los tres sectores que componen el índice presentó incidencias negativas en el período, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En el último mes del año, el Índice de Producción Minera (IPMin) presentó una disminución de 4,8% anual, como consecuencia de la menor actividad registrada dos de los tres tipos de minería que lo componen, destacando minería metálica, con una caída de 8%.

En tanto, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) aumentó 0,1% en doce meses, debido al alza interanual de 3,3% en elaboración de productos alimenticios.

Mientras que el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 1,6% respecto de diciembre de 2024, debido a que dos de las tres actividades que lo componen presentaron aumentos, destacó la electricidad, que se incrementó 1,8%.

Un mejor desempeño tuvo el Índice de Actividad del Comercio (IAC), que en el último mes de diciembre creció 5,9% y acumuló una expansión de 5,7% en todo 2025, incidido por el incremento de las tres divisiones que lo componen

Así, el comercio al por mayor -excepto el de vehículos automotores y motocicletas- registró un avance de 5,8% respecto a diciembre de 2024, como consecuencia, fundamentalmente, del alza de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales. En tanto, el al por menor subió 4% por la contribución de venta al por menor por correo y por internet.

Por su parte, comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas presentó un incremento interanual de 18,1%.

Ventas de supermercados bajas

No obstante, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó un decrecimiento de 1,5% en doce meses, acumulando una expansión de 1,2% al duodécimo mes del año; mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una reducción de 1,5% respecto al mes anterior, y una disminución interanual de 0,5%.

En tanto, el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 11%, significando un crecimiento de 14,0% en el año. La línea de productos que más impactó en el aumento del índice fue productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.