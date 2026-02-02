Dólar abre a la baja tras fuerte salto del viernes y luego que el Imacec de diciembre sorprende al alza
El dólar caía en los primeros negocios de febrero, mientras se asienta el polvo después del episodio de volatilidad extrema que sufrieron los precios de los mettales, especialmente la plata. También Chile se actualiza con un Imacec que superó los pronósticos.
La divisa abrió con una baja de $ 6,9 hasta los $ 867,6 este lunes en las pantallas de Bloomberg, tras dispararse $ 15 el viernes y revertir sus caídas previas de la semana, aunque a nivel mensual se hundió casi $ 30.
Recién hubo noticias positivas para el peso chileno: el Imacec subió 1,7% interanual en diciembre, superando con creces las estimaciones de los analistas.
También el peso está beneficiándose de los acontecimientos del mercado derivado, donde los agentes extranjeros llevan 10 sesiones reduciendo su posición neta contra la moneda local, según datos del Banco Central al jueves. Antes del desarme, la rápida escalada contra el peso había llamado la atención, por ir a contracorriente de una apreciación sostenida.
Río revuelto
Mirando hacia afuera, las presiones son alcistas para el tipo de cambio, ya que el cobre transado en Londres caía 1,8% a US$ 5,87 por libra y el dollar index subía 0,1% a 97,1 puntos.
El oro y la plata perdían cerca de 2,8% adicional, tras haberse desplomado 8,9% y 26,4% el viernes, respectivamente, en operaciones que remecieron a todos los mercados. Los precios del petróleo se sumaban a las ventas este lunes, con bajas de alrededor de 5%.
La noticia de que Donald Trump nominó a Kevin Warsh para presidir la Fed hizo que se desarmaran muchas posiciones apalancadas, ajustes que repercutieron de un mercado a otro.
Los inversionistas intentan descifrar qué postura tendrá Warsh. En el pasado, el exgobernador ha mostrado orientaciones hawkish, lo que choca con uno de los motores de las operaciones sell America: la idea de una Fed influida políticamente para bajar las tasas.
Lo que se espera ahora son los principales reportes económicos de enero en EEUU, incluyendo los índices ISM de actividad empresarial y, para final de la semana, el reporte oficial de nóminas no agrícolas.
