Dólar se mantiene al alza sobre $ 860 luego de que Trump confirmara nominación de Kevin Warsh para encabezar al Fed

El dólar quedó apenas por debajo de $ 860, y no es primera vez esta semana que rebota desde dicha marca. El dollar index subía 0,3%, mientras la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro se empinaba. El cobre transado en Londres se replegba 2,3%, el oro perdía 5,7% y la plata se hundía 14%.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 30 de enero de 2026 a las 10:03 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

