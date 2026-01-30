Dólar se mantiene al alza sobre $ 860 luego de que Trump confirmara nominación de Kevin Warsh para encabezar al Fed

El dólar quedó apenas por debajo de $ 860, y no es primera vez esta semana que rebota desde dicha marca. El dollar index subía 0,3%, mientras la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro se empinaba. El cobre transado en Londres se replegba 2,3%, el oro perdía 5,7% y la plata se hundía 14%.

El dólar repuntaba este viernes en su última sesión de enero, habiendo corrido un camino importante a la baja, pero enfrentándose en esta ocasión particular a las presiones alcistas globales por el nombramiento del próximo presidente de la Reserva Federal.

La divisa subía $ 4,1 hasta los $ 864 durante la mañana, después de caer este jueves al final de una sesión volátil, que tuvo como protagonista el importante avance del cobre y grandes fluctuaciones en los metales preciosos.

El dólar quedó apenas por debajo de $ 860, y no es primera vez esta semana que rebota desde dicha marca, considerada un piso importante entre los analistas. A nivel mensual, se dirige a cerrar una caída de casi $ 40 y la sexta consecutiva.

La carta de Trump

El dollar index subía 0,3% a 96,6 puntos, mientras la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro se empinaba, con caídas de las tasas cortas y alzas en las largas. En cuanto a los commodities, el cobre transado en Londres se replegba 2,3%, el oro perdía 5,7% y la plata se hundía 14%.

Lo que desde temprano estuvo en boca de todos fue el inminente anuncio del sucesor de Jerome Powell como presidente de la Fed. Donald Trump confirmó esta mañana, a través de su red Truth Social, lo que se esperaba: el exgobernador del banco central Kevin Warsh es el elegido.

"El dólar global encontró nuevos aliados gracias a la distensión de las tensiones con Irán y a la posibilidad de que se evitara el cierre del Gobierno, lo que impulsó la moneda. También hubo una reacción alcista ante la posibilidad del nombramiento de Warsh, y el aumento de los rendimientos del Tesoro contribuyó a su fortalecimiento", escribió el head de mercados de Interactive Investor, Richard Hunter.

"Dada la relación inversa entre el dólar y el oro, el metal precioso cayó con fuerza tras su reciente carrera vertiginosa. El alejamiento de la tendencia de 'devaluación' del dólar, que anteriormente mostraba signos de afianzarse, fue una sorpresa para los inversionistas que buscaban activamente alternativas seguras", agregó.

El 17 de julio, Warsh habló de la necesidad de abordar la pérdida de credibilidad de la Fed introduciendo cambios fundamentales, y criticó duramente al banco central por retrasar las bajas de tasas.

"Por supuesto, la Fed volvió a bajar las tasas en un total de 75 puntos base, por lo que no está tan claro hasta qué punto Warsh cree ahora que se deban seguir bajando, ya que últimamente no ha hecho comentarios públicos al respecto. Pero es lógico suponer que, si consigue el puesto, probablemente creerá que todavía hay mucho margen para seguir bajando las tasas", comentó el head de Estudios en MUFG, Derek Halpenny.

"Warsh es un firme defensor de la independencia de la Fed, por lo que los temores sobre el deterioro de dicha independencia deberían disminuir, lo que también favorece al dólar global. Sin embargo, es un firme defensor de la reducción de las tasas. ... El empinamiento de la curva de rendimientos tiende a coincidir con la depreciación del dólar y, dado que las bajas de tasas son más probables con Warsh al frente del comité, sospechamos que este repunte inicial del dólar se desvanecerá", analizó.