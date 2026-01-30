Click acá para ir directamente al contenido
Bolsa chilena vuelve a caer y futuros de Wall Street operan a la baja tras nombramiento del próximo presidente de la Fed

El IPSA retrocedía 1,2%, mientras los futuros del Nasdaq 100 perdían 0,5%, y los del S&P 500 con los del Dow Jones 0,4%. Hubo un mal precedente desde Asia, donde el hongkonés Hang Seng (-2,1%) destacó negativamente. Por el contrario, en Europa el continental Euro Stoxx 50 avanzaba 1% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,5%.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 30 de enero de 2026 a las 09:56 hrs.

