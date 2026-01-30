Bolsa chilena vuelve a caer y futuros de Wall Street operan a la baja tras nombramiento del próximo presidente de la Fed

El IPSA retrocedía 1,2%, mientras los futuros del Nasdaq 100 perdían 0,5%, y los del S&P 500 con los del Dow Jones 0,4%. Hubo un mal precedente desde Asia, donde el hongkonés Hang Seng (-2,1%) destacó negativamente. Por el contrario, en Europa el continental Euro Stoxx 50 avanzaba 1% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,5%.

Los futuros de Wall Street resentían el nombramiento del exgobernador Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, en medio de la discusión sobre qué tanto operaría como un conducto para satisfacer las posturas de Donald Trump en la política monetaria.

En Chile, poco después de la apertura de este viernes, el S&P IPSA bajaba 1,2% a 11.377,41 puntos, después de una sesión de pérdidas para las bolsas en general, pero que no le impide a la plaza local dirigirse a cerrar su mejor enero desde 1997.

La presión de venta continúa para Estados Unidos, mientras el mercado derivado augura una nueva sesión en rojo, pues los futuros del Nasdaq 100 perdían 0,5%, y los del S&P 500 con los del Dow Jones 0,4%. Apple (-0,9%) bajaba un poco tras presentar sus resultados. La curva de rendimientos del Tesoro se empinaba: las tasas cortas bajaban y las largas subían.

"Los mercados bursátiles mundiales cayeron y el dólar global subió este viernes después de que el presidente Trump anunciara que había elegido a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal. Aunque Warsh suele preferir tipos de interés más bajos, los inversionistas lo consideran una opción 'segura' que, en comparación con otros candidatos, es poco probable que asuma riesgos extremos con la economía", escribió el analista de mercados de Oanda, Zain Vawda.

"La caída de los precios de los futuros estadounidenses y la subida del dólar global reflejan la idea de que Warsh no será una marioneta del gobierno de Trump. Esto implica que las posibilidades de recortes agresivos de las tasas en 2026, independientemente del contexto, algo que Trump no ha dudado en pedir, son más escasas. Sólo el tiempo dirá si Warsh pasará de ser un halcón a una paloma debido a la presión externa, suponiendo que consiga el puesto", opinó el head de mercados de AJ Bell, Dan Coatsworth.

Por el contrario, la sesión europea estaba llena de compras. El continental Euro Stoxx 50 avanzaba 1% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,5%, caminando a semanas de poca variación, pero un mes de retornos cercanos a 3%.

Pero hubo un mal precedente desde Asia, donde el hongkonés Hang Seng (-2,1%) destacó negativamente, pero aún así logró una positiva semana. El CSI 300 (-1%) de China continental también cayó, mientras que el japonés Nikkei (-0,1%) tuvo una baja leve. A nivel mensual, todos subieron, especialmente el Nikkei y el Hang Seng, ambos un 5,9%.