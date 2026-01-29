Apple registra un récord de US$ 144.000 millones en ingresos tras exitosas ventas del iPhone
Tras el anuncio, la acción subió en las operaciones posteriores al cierre.
Apple informó sus ingresos del último trimestre, sumándose a la lista de empresas que reportaron esta semana junto a gigantes como Microsoft, Tesla y Meta. En cuanto a las cifras, la firma superó las estimaciones de los analistas debido, en su mayoría, a las ventas del Iphone 17, el avance en el negocio de servicios y sus esfuerzos por recuperar terreno en China.
Las ganancias anotaron un nuevo máximo histórico, con US$ 143.800 millones, versus los US$ 138 millones de consenso. Con ello, la facuración creció 16%; en las estimaciones previas, la propia guía de Apple anticipaba un aumento de entre 10% y 12%. En el comunicado, el CEO Tim Cook sostuvo que el iPhone tuvo su mejor trimestre gracias a una demanda “sin precedentes”, con récords en todas las regiones.
En rentabilidad, Apple informó un utilidades por acción de US$ 2,84, sobre el consenso de US$ 2,68. El margen bruto alcanzó US$ 69.230 millones, al mismo tiempo, los gastos operacionales subieron a US$ 18.380 millones.
Tras el anuncio, la acción subió levemente en torno a un 0,39% en las operaciones posteriores al cierre. En lo que va del año acumula una caída de 5%, frente a un avance de 1,8% del S&P 500.
Ganancias récord
En China, Apple reportó ingresos por US$ 25.500 millones, un alza de 38% frente a un año antes. En América, en tanto, los ingresos no alcanzaron las estimaciones, registrando ganancias por a US$ 58.530 millones, mientras que Europa totalizó US$ 38.150 millones; Japón marcó US$ 9.410 millones y el resto de Asia-Pacífico llegó a los US$ 12.140 millones.
El principal motor volvió a ser el iPhone. Los ingresos del clásico producto de Apple totalizaron US$ 85.300 millones durante el ejercicio, superando las proyecciones de US$ 78.300 millones. En ese sentido, las ventas crecieron 23% frente al año anterior. En paralelo, servicios aportó US$ 30.010 millones, lo que va en línea con el consenso.
Si bien el télefono inteligente tuvo buenos resultados, Mac no corrió la misma suerte y sus ventas retrocedieron hasta llegar a los US$ 8.390 millones. El Ipad, sin embargo, subió a US$ 8.600 millone y en wearables, hogar y accesorios, la facturación fue de US$ 11.490 millones. Esta última categoría estuvo por debajo de lo esperado.
En la conferencia posterior a los resultados, Cook subrayó que la base instalada ya supera los 2.500 millones de dispositivos activos. El CFO Kevan Parekh añadió que la compañía generó cerca de US$ 54 mil millones de flujo de caja operativo, y Apple mantuvo su dividendo trimestral en US$ 0,26 por acción, en línea con lo previsto.
