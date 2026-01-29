IPSA se encamina a cerrar su mejor enero desde 1997, tras avanzar 10% en el mes

El positivo desempeño estuvo acompañado por mejores datos de inflación, entrada de flujos extranjeros y alza en el precio de commodities.

Tras cerrar un 2025 de récords, la bolsa local se encamina a cerrar un enero con broche de oro.

Con una sola sesión restante, al cierre de este jueves, el IPSA acumula un avance de 10% en lo que va del mes, y con ello su desempeño lo llevaría a cerrar como el mejor arranque de año desde 1997, cuando el índice registró un incremento de 10,54%.El segundo enero que le sigue en el ranking fue 2006, cuando subió 7,8%.Si bien este jueves, el IPSA cayó 0,90% para ubicarse en 11.523,45 puntos, el mercado destaca su performance.“El desempeño de 2026 ha sido extraordinariamente positivo y muy por sobre lo que dicen los fundamentales”, aseguró el gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya.

Al cierre de esta edición, el selectivo transaba en una relación precio/utilidad de 15,91 veces, por sobre su promedio histórico, que se ubica entre 14 y 15 veces.

Fundamentales

Según los analistas, hay tres fundamentales que fueron clave durante enero para impulsar al alza el índice.

En primera instancia, el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que cayó 0,2% mensual en diciembre, permitió cerrar el año con una inflación de 3,5% e impulsó un apetito por la renta variable.Para el operador de renta variable de Vector Capital, Jorge Tolosa, también influyó la debilidad global del dólar, lo que “ha incentivado la llegada de inversionistas extranjeros hacia la región y Chile”.

A esto, Araya sumó que la incertidumbre global impulsada por amenazas militares y de aranceles por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, ha elevado el precio de las materias primas, lo que influye directamente en algunas compañías y, en otras, de forma implícita.

Con todo, un fundamental que según los analistas acompañará al IPSA durante 2026 es una proyección de crecimiento de utilidades de las empresas por sobre los dos dígitos.Casi con el mes cerrado, SQM se posiciona como la compañía con mayor valor de mercado a enero, con una capitalización bursátil de US$ 20.100 millones.

Parque Arauco y CMPC

En los primeros días de 2026, las acciones de Parque Arauco lideran el podio como la de mejor rentabilidad del índice, con un alza de 30,4%.

Para Tolosa, esto se explica porque la firma está vinculada a “un entorno económico de expectativas de mayor crecimiento, lo que conlleva a una situación de más empleo, inversión y mayor consumo”.

Por el contrario, CMPC estaría ad portas de consolidarse como la acción que más bajó, con una caída de 9,5%.

La firma “está altamente relacionada al precio de la celulosa, y esta materia prima no ha visto materializada un alza como otros commodities. Además, es muy probable que esta acción salga del índice MSCI, lo que ejerce una presión vendedora”, concluyó Araya.