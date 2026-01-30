Donald Trump se prepara para nominar en las próximas horas a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal

El mandatario de Estados Unidos aseguró que anunciará al candidato para reemplazar a Jerome Powell esta mañana: el dólar se fortalece y los metales retroceden.

Donald Trump se prepara para nominar al exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Warsh, para reemplazar a Jerome Powell como presidente del banco central más importante del mundo, según tres personas familiarizadas con el asunto.

El presidente estadounidense declaró en un evento en el Kennedy Center en Washington el jueves por la noche que anunciaría a su candidato para dirigir la Fed "mañana por la mañana", en referencia a este viernes.

"Mucha gente piensa que es alguien que podría haber estado allí hace unos años", declaró el presidente. "Será alguien muy respetado, alguien conocido por todos en el mundo financiero".

Warsh se entrevistó para el puesto en 2017. Finalmente, el puesto recayó en Powell, cuyo mandato como presidente expira en mayo.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios. Las aparentes preferencias del presidente para la presidencia de la Fed han fluctuado en las últimas semanas y aún podrían cambiar antes de un anuncio formal.

Dólar sube, oro cae

El dólar se fortaleció y el oro cayó el viernes, ya que los mercados reaccionaron a la decisión anticipada. "Warsh es una elección más ortodoxa del presidente Trump para presidente de la Fed, y las reacciones impulsivas del mercado parecen reflejar esto", declaró Bill Campbell, gestor de cartera de DoubleLine.

Los precios del oro cayeron más de un 6%, hasta los US$ 5.064 por onza troy, mientras que el dólar subió un 0,4% frente a una cesta de sus principales socios comerciales. La plata cayó un 12%, hasta los US$ 101,9 por onza.

Los futuros que siguen el S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeron un 0,8% y un 1,1%, respectivamente. En Europa, el Stoxx 600 subió un 0,4%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron ligeramente, mientras que los precios del bitcoin cayeron un 2,2%, hasta los 82.568 dólares por token.

Warsh, quien fue el gobernador más joven de la Reserva Federal cuando se incorporó al banco central en 2006, es conocido por sus conexiones en Wall Street y en los círculos políticos de Washington.

Si bien mantiene una larga relación con el presidente, algunos consideraron su postura restrictiva durante su etapa en la Reserva Federal un gran obstáculo para ganarse la confianza de Trump. Warsh, quien ha abogado por un “cambio de régimen” en el banco central, ha dicho que la Fed debería reducir el tamaño de su enorme balance, algo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, también apoya.

Elección "más convencional"

Su nominación como presidente de la Reserva Federal representaría una elección más convencional tras meses de deliberaciones en la Casa Blanca. Es una figura familiar en los círculos económicos y financieros republicanos tradicionales antes del ascenso de Trump al poder.

Las probabilidades de Warsh en el mercado de predicciones Polymarket subieron al 95% el jueves por la noche tras las declaraciones de Trump. Las probabilidades de Rick Rieder, el ejecutivo de BlackRock, considerado ampliamente como el principal rival de Warsh para asegurar la nominación de Trump, cayeron al 3%.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, y el economista de la Casa Blanca, Kevin Hassett, también están en la contienda.

La decisión de Trump pondría fin a una de las contiendas más polémicas por el puesto más alto de la Reserva Federal en la historia reciente.

Esto ocurre en un momento en que ha criticado implacablemente a Powell por no ceder a sus exigencias de recortar los tipos de interés, y el presidente se refirió a él el jueves como un "imbécil" que estaba perjudicando las perspectivas económicas de Estados Unidos. La Reserva Federal mantuvo los costos de endeudamiento en un rango de entre el 3,5% y el 3,75% el miércoles, tras tres recortes de un cuarto de punto el año pasado.

Trump publicó en Truth Social que Powell no tenía "ninguna razón" para mantener los tipos de interés altos.