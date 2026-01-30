Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

Donald Trump se prepara para nominar en las próximas horas a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal

El mandatario de Estados Unidos aseguró que anunciará al candidato para reemplazar a Jerome Powell esta mañana: el dólar se fortalece y los metales retroceden.

Por: Financial Times

Publicado: Viernes 30 de enero de 2026 a las 06:30 hrs.

Reserva Federal FED Trump Jerome Powell
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Ingeniero con pasos por Mainstream, Sigdo Koppers y Transelec: el nombre que asoma como próximo subsecretario de Ximena Rincón en Energía
2
Empresas

Además de perder el contrato con Metro, la china CRCC pone en duda viabilidad de la Ruta Talca-Chillán
3
Empresas

Impresionante operativo con helicópteros: Mantoverde logra ingresar a desalinizadora "tomada" por huelguistas
4
Regiones

Socavones provocan emergencia habitacional en el norte: Gobierno activa recursos para reparar viviendas desde Arica hasta Atacama
5
Regiones

Tras casi una década paralizado aprueban $ 7.500 millones para terminar iconico Mercado del Mar de Coquimbo
6
DF LAB

Chileno radicado en Miami levanta fondo de capital de riesgo para apoyar startups tecnológicas lideradas por emprendedores latinos
7
Regiones

"Familias tienen prioridad sobre árboles o piedras": futuro ministro de Vivienda dice que reconstrucción del Biobío no se paralizará por grupos ambientalistas ni hallazgos arqueológicos
8
Regiones

"Sistema estanco" ¿Por qué EFE dejó al Metrotren de Rancagua fuera del nuevo sistema de pagos con tarjetas bancarias?
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete