Palantir registra ingresos por US$ 1.400 millones y acciones suben 8% en operaciones extendidas

La compañía estadounidense especializada en big data obtuvo solo en el mercado estadounidense US$ 1.100 millones en beneficios el último trimestre, lo que representa una tasa de crecimiento del 93% respecto del mismo período del año.

Los analistas venían proyectando el despegue de Palantir desde el año pasado, tras el anuncio de Donald Trump de un mayor gasto en seguridad nacional, espacio e inmigración. En ese contexto, la firma cerró el cuarto trimestre de 2025 con ingresos por US$ 1.400 millones, un alza de 70% frente a igual período del año anterior.

“Estados Unidos es el corazón de la compañía”, afirmó el CEO de la compañía, Alex Karp, en una carta a los accionistas. Solo en ese mercado, la empresa facturó US$ 1.100 millones en el último trimestre, lo que representa un alza de 93% frente a igual período del año anterior. En el último año, un abanico cada vez más amplio de empresas privadas -desde gigantes globales hasta startups- ha logrado adjudicarse contratos con el gobierno federal en Washington para trabajar con agencias como el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). En ese grupo figuran Palantir y también actores como AT&T, Thomson Reuters y Clearview AI. En esa misma línea, los sólidos resutados de Palantir llegan en el momento de mayores cuestionamientos hacia las compañías de tecnología de vigilancia. Recientemente el ICE le otorgó a la firma una contrato por US$ 30 millones para desarrollar un sistema de seguimiento de inmigrantes indocumentados, en medio de tensiones y protestas asociadas a operativos migratorios. El gigante de datos lleva más de una década colaborando con la agencia migratoria de Estados Unidos en el desarrollo de sistemas, entre ellos la herramienta de análisis Falcon y una plataforma para la gestión de casos de investigación. TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}} F oco en Estados Unidos

Con respecto a la hoja de ruta para 2026, la compañía elevó el tono. Palantir proyectó ingresos 2026 entre US$ 7.182 millones y US$ 7.198 millones, lo que implica 61% de crecimiento interanual, y anticipó que los ingresos comerciales en Estados Unids superarían US$ 3.144 millones, lo que equivale a un alza de 115%.

En el trimestre, además, informó un fuerte movimientos comercial, destacando la cantidad de grandes contratos. Desde la firma indicaron que la demanda por sus plataformas de IA y análisis de datos sigue expandiéndose con fuerza en el mercado estadounidense.

En las operaciones fuera de rueda, la empresa registró un aumento de 8% en sus acciones.

Al-Qaeda, Osama bin Laden y el Covid-19

Palantir nació en 2003 en Palo Alto, fundada por Alex Karp, Joe Lonsdale, Stephen Cohen, Nathan Gettings y Peter Thiel, quien además cofundó PayPal. Su nombre proviene de las “palantíri”, las piedras de visión de El Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien.

Si bien en sus inicios la idea era desarrollar una herramienta para detectar fraudes en PayPal, el foco se desplazó rápidamente hacia inteligencia y seguridad nacional. Ya en 2005 el brazo de capital de riesgo de la Central Intelligence Agency (CIA) estuvo entre los primeros inversionistas en financiarla.

Con el tiempo, a la compañía se le han atribuido aportes en operaciones y proyectos de alto perfil, desde el rastreo de objetivos vinculados a al-Qaeda y la captura de Osama bin Laden, hasta la logística de distribución de vacunas contra el Covid-19, el caso del inversionista Bernard Madoff y el apoyo a Ucrania.

En ese sentido, el negocio de Palantir se concentra en el análisis de datos a gran escala: integra información de múltiples fuentes, la ordena y la vuelve legible para que sus usuarios puedan visualizar patrones, cruzar variables y tomar decisiones con más contexto.

Además de contar con el organismo federal de control migratorio entre sus clientes, en paralelo también mantiene alianzas con actores tecnológicos y corporativos como Amazon Web Services, Anthropic, Pray.com, Rio Tinto y Microsoft, además de expandirse con unidades orientadas a vender sus softwares de big data a fondos de inversión, bancos y firmas de servicios financieros.