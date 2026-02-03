Las perspectivas de AMD decepcionan a los inversionistas que buscan mayores beneficios en IA
Las acciones cayeron más de 5% en las últimas operaciones tras la publicación de los resultados.
Advanced Micro Devices (AMD), el principal rival de Nvidia en el mercado de procesadores de inteligencia artificial, dio un pronóstico decepcionante para el período actual, una señal de que no está haciendo el tipo de avances en IA que algunos inversionistas anticipaban.
Las ventas del primer trimestre rondarán los US$ 9.800 millones, según informó la compañía en un comunicado este martes. Los analistas habían estimado un promedio de US$ 9.390 millones, pero algunas proyecciones superaron los US$ 10 mil millones, según datos recopilados por Bloomberg.
Las perspectivas decepcionaron a los inversionistas que esperaban una mayor rentabilidad de la inversión en IA. AMD aún intenta alcanzar a Nvidia en este lucrativo mercado, pero el fabricante de chips ha afirmado que un nuevo diseño más potente, previsto para la segunda mitad del año, le dará una ventaja.
Las acciones cayeron más de 5% en las últimas operaciones tras la publicación de los resultados. Habían subido un 13% este año hasta el cierre del martes.
