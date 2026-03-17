CIO de Sura Investments advierte que el refugio en bonos del Tesoro fue reemplazado
César Cuervo advirtió que, a diferencia de la historia, no ha habido una avalancha hacia activos seguros, sino una mayor diversificación de portafolios.
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“La vida es un fluir constante y lo único permanente es el cambio”. Citando al filósofo presocrático Heráclito, el Chief Investment Officer (CIO) de Sura Investments, César Cuervo, comenzó este martes su presentación en la tercera edición del "Advisory Forum" organizado por la entidad financiera.
Enfocado en descifrar el presente que vive el mercado financiero global, el estratega colombiano reconoció que en los últimos 10 años el desempeño de los portafolios ha estado marcado por episodios impredecibles, aunque con características comunes.
“La realidad es que nuestros modelos están limitados. El cambio es permanente y, por más que intentemos predecir y ganarle al mercado de forma constante, es muy difícil lograrlo sin un proceso disciplinado”, comentó.
En su presentación, remarcó que el mercado enfrenta un cambio de paradigma en geopolítica y en el orden mundial.
“Si pensamos en la ONU como el símbolo de nuestro sistema de reglas y acuerdos, queda muy claro no solamente que ese sistema está en entredicho, sino que el país que promovió esas reglas durante las últimas ocho décadas sea hoy quien las rompe de manera flagrante”, sentenció.
Este cambio, aseguró, también impacta en la forma de estructurar los portafolios de inversión, lo que se refleja en el salto de las tasas de los bonos soberanos de la mayor economía del mundo.
“Tras el tristemente célebre Día de la Liberación y la reciente intervención de Estados Unidos en Irán, se nos muestra que los bonos del Tesoro no son lo que eran antes y que, contrario a lo que uno pensaría, no ha habido una avalancha hacia los activos seguros, sino una diversificación de portafolios”, comentó.
Pese a que descartó que Estados Unidos haya perdido sus bondades como líder del crecimiento global, enfatizó que el cambio está en la forma de mirar sus activos.
“Lo que estamos viendo es una invitación a tratar los activos estadounidenses por lo que son: activos con riesgo”, concluyó.
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