Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Retail
Retail

Mayor superficie arrendable impulsa las utilidades de Cenco Malls, que cierran 2025 con un alza de 13,8%

Los ingresos del ejercicio 2025 totalizaron $ 377.941 millones, lo que representa un alza de 7% respecto del año anterior.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Miércoles 4 de febrero de 2026 a las 18:18 hrs.

Cencoshopp CENCOSUD resultado de empresas Laura Guzmán
<p>Mayor superficie arrendable impulsa las utilidades de Cenco Malls, que cierran 2025 con un alza de 13,8%</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Presidente Boric sale al paso por los dichos del futuro ministro Arrau: “La cinta no es una foto para la autoridad"
2
Empresas

Histórica fábrica arrocera de Tucapel será reconvertida en el primer centro comercial de la ciudad de San Carlos
3
Empresas

A un año del buque de Maersk varado con cerezas: la cruzada legal de 25 exportadores que exigen indemnización a la naviera
4
Mercados

Bolsa chilena cierra con fuerte caída arrastrada por SQM y Latam una sesión de masivas tomas de ganancias en Latinoamérica
5
Regiones

Corte Suprema cierra litigio ambiental y ratifica fallo favorable a Collahuasi
6
Mercados

Cuatro de los cinco multifondos de AFP registran ganancias en el primer mes del año
7
Empresas

Tras quiebras y dos años de paralización, proyecto La Poza de Pucón obtiene recepción municipal y activa entrega de departamentos
8
Empresas

Tras revés judicial en Chile, china Tianqi Lithium anuncia recorte en su participación en SQM y abre la puerta a salida total de la compañía
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete