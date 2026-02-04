Mayor superficie arrendable impulsa las utilidades de Cenco Malls, que cierran 2025 con un alza de 13,8%
Los ingresos del ejercicio 2025 totalizaron $ 377.941 millones, lo que representa un alza de 7% respecto del año anterior.
Una vez más, y tal como se venía observando en períodos anteriores, la expansión de la superficie bruta arrendable (GLA) permitió a Cenco Malls -el brazo inmobiliario de centros comerciales de Cencosud- cerrar 2025 con resultados positivos.
Así lo informó la compañía la tarde del miércoles, cuando el holding de la familia Paulmann reportó un aumento de 13,8% en sus utilidades en comparación con 2024, alcanzando los $ 303.966 millones. En tanto, los ingresos del ejercicio 2025 totalizaron $ 377.941 millones, lo que representa un alza de 7% respecto del año anterior.
Como se adelantó, estos resultados estuvieron impulsados por las entregas de proyectos realizadas durante el año y por la colocación de superficies tanto en la torre de oficinas como en los centros comerciales de los tres países -Chile, Perú y Colombia- en los que opera la compañía, lo que se tradujo en un mayor aporte del arriendo fijo.
En materia de ocupación consolidada, Cenco Malls mantuvo una tasa de 97,3% en Chile, Perú y Colombia durante los últimos 12 meses, destacando Chile con un nivel de 99%. A ello se sumó el desempeño de las ventas de locatarios, que crecieron 5,1% en comparación con el mismo ejercicio del año anterior, totalizando $ 3.753.873 millones.
Durante 2025, en tanto, las visitas a los centros comerciales del grupo alcanzaron los 102,8 millones de personas, lo que representa un incremento de 2,2% respecto de 2024.
“El año estuvo marcado por importantes entregas de proyectos, con iniciativas que pasaron del desarrollo a la ejecución, mejoras concretas en nuestro portafolio y avances relevantes en cómo nos relacionamos con nuestros clientes y locatarios. El último trimestre registramos un importante crecimiento interanual de superficie arrendable, en línea con nuestro plan de crecimiento de largo plazo (...) lo que nos deja bien posicionados de cara a 2026”, explicó el gerente general de Cenco Malls, Sebastián Bellocchio.
Hacia adelante, el ejecutivo indicó en el análisis de resultados que el foco seguirá puesto en maximizar el potencial operativo de los proyectos recientemente entregados y en continuar fortaleciendo su propuesta integrada, tanto física como digital.
Asimismo, según trascendió desde fuentes de la industria, la compañía mantendría sus planes de crecimiento y permanecería atenta a nuevas oportunidades que puedan surgir en el mercado.
Cabe recordar que, además de las distintas ampliaciones en sus centros comerciales, la compañía incursionó en dos nuevas líneas de negocio durante el período, específicamente en el segmento multifamily -a pasos de Cenco Florida- y en el rubro de los outlets, con un nuevo proyecto ubicado en la comuna de Maipú.
