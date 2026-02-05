Click acá para ir directamente al contenido
Dólar abre plano en medio de la espera antes de los próximos datos de empleo en EEUU

El desarme de posiciones extranjeras contra el peso chileno ha seguido firme, y con US$ 4.400 millones netos, es la menos agresiva desde noviembre. A su vez, los montos transados parecieran haber alcanzado un peak en niveles de US$ 3.500 millones diarios para el segmento interbancario.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 5 de febrero de 2026 a las 08:38 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

