Dólar abre plano en medio de la espera antes de los próximos datos de empleo en EEUU
Sin cambios relevantes abrió el dólar-peso la sesión de este jueves, atento a compras globales y la volatilidad de los metales, previo a que se publiquen algunos datos de empleo en Estados Unidos, de todas formas no tan relevante como los que se esperan para la próxima semana.
El dólar cotizaba estable a $ 863 en la apertura. La jornada previa fue volátil, ya que el tipo de cambio cayó inicialmente, sólo para rechazar una vez más el piso de $ 860 y terminar con una leve alza en las pantallas de Bloomberg.
La recuperación del dólar global sigue su curso. El dollar index subía 0,2% a 97,8 puntos, con lo que acumula un alza de 1,7% desde el mínimo de cuatro años visto a finales de enero. La nominación de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal cambió las cosas en favor del billete verde, por tratarse de un perfil más ortodoxo del que se tenía previsto anteriormente.
Los precios del cobre se estabilizaban, mientras que en el mundo de los metales preciosos, el oro retrocedía 1,7% y la plata, aún sujeta a la alta volatilidad que ha hecho noticia en los últimos días, se hundía 10,4%.
Las tasas soberanas de EEUU no tenían cambios relevantes, mientras sigue vigente la expectativa de que la Fed bajará las tasas dos veces este año. Esta mañana se conocerán las últimas peticiones semanales de subsidios por desempleo, y al mediodía las ofertas laborales de diciembre.
Por un breve cierre parcial de Gobierno, el público se quedó sin nóminas no agrícolas este viernes, pues fueron reagendadas para la próxima semana. Así, está pendiente el que prometía ser uno de los principales puntos de apoyo para calibrar las expectativas de política monetaria.
Volviendo a Chile, el desarme de posiciones extranjeras contra el peso chileno ha seguido firme, y con US$ 4.400 millones netos, es la menos agresiva desde noviembre. A su vez, los montos transados parecieran haber alcanzado un peak en niveles de US$ 3.500 millones diarios para el segmento interbancario, según datos del Banco Central.
