Dólar cae y transa por debajo de $ 860 mientras agentes revisan débiles cifras de empleo privado en EEUU
No sólo el peso chileno se apreciaba, también el resto de las principales monedas de Latinoamérica, más allá de que un indicador del dólar global subiera en el margen. Los futuron del cobre bajaban alrededor de 0,9% y los metales preciosos se fortalecían nuevamente, ante ciertas tensiones geopolíticas.
Noticias destacadas
El dólar caía este miércoles, mientras los traders reaccionan a datos del mercado laboral que estuvieron por debajo de lo esperado en Estados Unidos, aunque está por verse si serán confirmados por el reporte oficial que se aplazó para la próxima semana.
En todo caso, el tipo de cambio caía desde temprano. Antes del mediodía, el dólar mostraba una baja de $ 4,3 a $ 856,4 en las pantallas de Bloomberg, modérandose luego de un piso de $ 854,6 a media mañana. El dólar viene de caer este martes a $ 860, una marca que se ha mostrado difícil de romper.
No sólo el peso chileno se apreciaba, también el resto de las principales monedas de Latinoamérica, más allá de que un indicador del dólar global subiera en el margen, junto con los rendimientos del Tesoro.
En cuanto a los commodities, los futuron del cobre bajaban alrededor de 0,9% y los metales preciosos se fortalecían nuevamente, ante ciertas tensiones geopolíticas luego de que Washington derribara un dron iraní.
El reporte ADP de nóminas privadas arrojó sólo 22 mil nuevos empleos en la lectura de enero, por debajo de los 45 mil que se esperaban. Al mediodía se publicará el índice ISM de servicios, un dato que el mercado se toma muy en serio, ya que se trata de un sector mayoritario en la economía estadounidense.
Previamente esta semana, el índice ISM manufacturero sorprendió al cortar una larga racha en zona de contracción (bajo los 50 puntos). Pero el mercado sigue esperando dos recortes de tasas de interés de la Reserva Federal este año.
Pronto se reanudarán las publicaciones de datos oficiales en EEUU, ya que un cierre de Gobierno parcial, resuelto anoche, hizo que se tuvieran que postergar reportes importantes. Las nóminas no agrícolas, inicialmente agendadas para el viernes, quedaron reagendadas para la próxima semana.
Después de una pausa, los agentes extranjeros retomaron el desarme de posiciones contra el peso chileno en el mercado derivado, llegando a unos US$ 4.700 millones netos, muy lejos de los US$ 9.600 millones que alcanzaron a mediados de enero.
