Bitcoin cae por debajo de los US$ 70 mil y acaba con el rally de Trump

La criptomoneda regresa al nivel de noviembre de 2024 tras verse arrastrada por la liquidación de acciones tecnológicas

El bitcoin cayó por debajo de los US$ 70 mil este jueves por primera vez desde noviembre de 2024, borrando todas las ganancias que había acumulado desde que Donald Trump fue elegido para su segundo mandato como Presidente de Estados Unidos.

La mayor criptomoneda del mundo retrocedió casi 5% hasta quedar apenas por encima de los US$ 69 mil, mientras los activos digitales quedaban arrastrados por una venta masiva de acciones tecnológicas. Más tarde rebotó y se negoció con una baja de 4% en US$ 69.650, acumulando una caída de más de 20% en lo que va del año.

“La confianza se ha deteriorado de forma abrupta”, dijo Jasper De Maere, estratega de la firma de trading Wintermute. “El mercado cripto aún se siente cansado, porque vemos poco apetito de alguien por entrar con convicción a estos niveles”.

El precio del ether, la segunda moneda más grande, cayó 3% hasta US$ 2.080, llevando su descenso en el año a casi 30%.

Bitcoin había repuntado tras la victoria electoral de Trump, impulsado por su promesa de convertir a Estados Unidos en “la capital cripto del mundo” y de revertir una ofensiva regulatoria contra la industria.

Desde que asumió el cargo el año pasado, la administración Trump ha ayudado a aprobar legislación favorable a la industria, mientras los reguladores levantaron acciones de cumplimiento contra el sector cripto, llevando el precio de bitcoin a un récord el verano pasado de más de US$ 125 mil.

Pero desde entonces, ha retrocedido a medida que se desvanecía la ola de entusiasmo asociada a Trump y los inversionistas, en cambio, se volcaron a los metales preciosos como reserva de valor de largo plazo, impulsando un rally récord en oro y plata. Además, la legislación clave que regula a la industria cripto en Estados Unidos también se ha estancado este año.

El impacto de la IA

Las caídas se aceleraron esta semana en medio de una venta de acciones, detonada por las preocupaciones de los inversionistas sobre el impacto de la IA en las compañías tecnológicas.

Las acciones de Strategy, la empresa de acumulación de bitcoin de Michael Saylor, bajaban 8,2% el jueves y acumulan una caída de casi 25% en lo que va del año.

En la plataforma de mercados predictivos Kalshi, los traders empezaron el mes pasado a apostar qué tan bajo caerá el precio de bitcoin este año. El mercado muestra una probabilidad de alrededor de 75% de que el precio caiga por debajo de los US$ 60 mil.