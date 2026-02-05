Cencosud duplica sus utilidades en 2025: cerró más de 50 tiendas por su plan de eficiencia operacional

Las ubicaciones suprimidas por el retailer están distribuidas entre Brasil, Argentina y Estados Unidos. En tanto, los ingresos del conglomerado crecieron un 0,6% en el ejercicio.

Un positivo 2025 cerró Cencosud en términos financieros. Según reportó el holding de la familia Paulmann, las utilidades alcanzaron los $ 314.917 millones, lo que representa un alza de 98% respecto de 2024.

En tanto, los ingresos se mantuvieron prácticamente estables, con un incremento de 0,6%, totalizando $ 16.595 mil millones. De acuerdo con lo informado por la compañía, esta evolución estuvo impactada por ajustes contables en Argentina, por lo que, excluyendo ese efecto, las ventas aumentaron 5,2%, hasta llegar a $ 16.900 mil millones.

Al observar únicamente el desempeño del último trimestre del año, las cifras se ubicaron en línea -aunque levemente por debajo- de las expectativas del mercado. Mientras los analistas estimaban utilidades por cerca de $ 141 mil millones, la compañía cerró el periodo con $ 134 mil millones. Algo similar ocurrió con los ingresos, que totalizaron $ 4.429 mil millones, frente a los $ 4.588 mil millones que anticipaba el mercado.

Desde la empresa explicaron que los resultados estuvieron impulsados por un mejor desempeño operacional y por un efecto positivo del tipo de cambio en el resultado no operacional, además de mejoras en la mayoría de los países donde opera el grupo y un crecimiento en Argentina por sobre la inflación en moneda local.

Cierre de tiendas

En paralelo al sólido desempeño financiero, 2025 también estuvo marcado por un proceso de ajuste en la red de tiendas del conglomerado. En total, Cencosud cerró 55 locales durante el año, más del doble que los 22 cierres registrados en 2024.

El mayor impacto se concentró en Brasil, donde se cerraron 34 farmacias y una tienda Bretas, como parte de una estrategia de optimización del portafolio y priorización de formatos y geografías con mayor potencial.

En Argentina, en tanto, se concretó el cierre de 13 tiendas Vea y una tienda Disco, además de tres locales Blaisten y una tienda Easy. En Estados Unidos, el grupo cerró dos tiendas TFM durante diciembre.

Según fuentes al tanto de la situación, parte de estos cierres responde a malos desempeños de ciertos locales, en un contexto en que el holding ha reforzado su foco en rentabilidad y eficiencia operacional.

Desempeño por mercados

En el análisis por país, el gerente general de Cencosud, Rodrigo Larraín, destacó el sólido desempeño de Colombia, reflejo del avance en la estrategia de ajuste de formatos, lo que se “complementa con la reciente aprobación de la venta de estaciones de servicio en Colombia”.

En Perú, el ejecutivo resaltó que se lograron resultados positivos en todos los formatos, mientras que en Brasil subrayó los avances en la ejecución de la estrategia de optimización del portafolio, lo que se tradujo en una mejora del ebitda interanual.

Respecto de Estados Unidos, Larraín señaló que continúan avanzando en la estrategia de crecimiento con rentabilidad. Además, la compañía alcanzó un récord histórico en la penetración de marcas propias, con Argentina como uno de los mercados más destacados.

En Chile, el crecimiento fue más moderado, explicado por efectos de calendario y una menor afluencia de turismo. Aun así, Larraín señaló que la compañía avanzó con la apertura de dos nuevas tiendas y registró un sólido desempeño del canal e-commerce.

Mirada a 2026

De cara a 2026, Cencosud mantiene una visión optimista. Según detalló el gerente general en el análisis razonado, el plan considera la apertura de 20 nuevas tiendas, además de la expansión de centros comerciales y el desarrollo de nuevos proyectos.

“Mirando hacia adelante, vemos señales económicas positivas en los países donde operamos y seguiremos enfocados en ejecutar nuestra estrategia con disciplina, rentabilizar nuestros activos y profundizar el desarrollo de nuestro ecosistema, convencidos de que este camino nos permitirá acelerar el crecimiento rentable y seguir entregando valor sostenible a nuestros clientes y accionistas”, recalcó el ejecutivo.

En esa línea, fuentes de la industria agregaron que, especialmente en Argentina y Brasil, Cencosud se encuentra evaluando alternativas y oportunidades para seguir creciendo en ambos mercados.