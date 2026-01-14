Cencosud invertirá US$ 600 millones en 2026: apunta a fortalecer su ecosistema retail y acelerar crecimiento en todos los mercados
Para este año, la compañía proyectó ingresos consolidados por US$ 18.413 millones y un EBITDA ajustado de US$ 1.815 millones, con márgenes de doble dígito en Chile, Perú y Estados Unidos, impulsados por mejoras operacionales y expansión en todos sus mercados.
Noticias destacadas
Cencosud presentó durante el Cenco Day este miércoles en Buenos Aires sus perspectivas de negocio globales y anunció un plan de inversiones cercano a US$ 600 millones para 2026, un monto similar a 2025, con foco en nuevas tiendas, renovaciones y desarrollos inmobiliarios.
Para este año, la compañía proyecta ingresos consolidados por US$ 18.413 millones y un EBITDA ajustado de US$ 1.815 millones, con márgenes de doble dígito en Chile, Perú y Estados Unidos, impulsados por mejoras operacionales y expansión en todos sus mercados.
"El 70% del Capex se destinará a iniciativas de crecimiento, principalmente aperturas de nuevas tiendas, renovaciones y expansiones de centros comerciales, además de desarrollos inmobiliarios en terrenos disponibles", dijo Cencosud en un comunicado.
El anuncio es muy similar al que se realizó en 2025, año en que el retailer de los Paulmann presentó un plan de inversiones por US$ 600 millones, con foco en aperturas y remodelaciones de tiendas, ampliaciones de centros comerciales, proyectos digitales y nuevas capacidades logísticas.
Nuevas tiendas
Durante 2026, la compañía espera abrir 20 nuevas tiendas en diversos formatos, agregando más de 42.000 metros cuadrados de sala de ventas, destacando 17 supermercados, 7 de los cuales serán tiendas The Fresh Market, en Estados Unidos. Asimismo, continuará el avance del plan de desarrollo y expansión de Centros Comerciales, que agregarán más de 40.000 metros cuadrados de GLA durante el 2026.
El resto del Capex se enfocará en fortalecer el ecosistema retail, acelerar la transformación digital, expandirá el e-commerce y el negocio de retail media, y robustecerá las capacidades logísticas y operativas para generar valor sostenible a largo plazo.
“Estas inversiones nos permitirán acelerar nuestro crecimiento orgánico, seguir fortaleciendo la experiencia del cliente y consolidando aún más la propuesta de valor de Cencosud en cada uno de los mercados donde operamos. Con este plan reafirmaremos nuestro propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento, nuestro compromiso de innovar y generar valor sostenible para nuestros clientes, colaboradores e inversionistas y nuestra mirada optimista de las oportunidades futuras”, afirmó Rodrigo Larraín, CEO de Cencosud.
Inmediatamente finalizada la presentación del Cenco Day 2026 -que por primera vez se realizó en Buenos Aires- los invitados, junto a ejecutivos de Cencosud, recorrerán el centro comercial Unicenter y las tiendas Jumbo y Easy que operan en el lugar.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tras 15 años de espera, histórico proyecto de Viaducto Chacabuco anunció entrega para fines de junio
Con un accidentado desarrollo y varios aplazamientos, su esperada inauguración le corresponderá ahora al próximo gobierno de José Antonio Kast. La obra, que completó 80% de avance, representa una inversión de $ 28 mil millones.
Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: Con la negociación multinivel “cada sector productivo podría establecer su propio salario mínimo”
El secretario de Estado profundiza en el proyecto de ley que ingresó este lunes al Congreso. Desde su perspectiva, se trata de un esquema que podría ayudar a las empresas a abordar desafíos de formación laboral y productividad.
Zoltan Istvan, escritor y fundador del Partido Transhumanista: “Probablemente dejaremos de envejecer en 10 años”
El candidato a gobernador de California y promotor del transhumanismo dijo que la edición genética, la IA y los implantes marcarán la próxima fase de la evolución humana, con terapias para frenar el envejecimiento y mejoras corporales.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete