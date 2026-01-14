Cencosud invertirá US$ 600 millones en 2026: apunta a fortalecer su ecosistema retail y acelerar crecimiento en todos los mercados

Para este año, la compañía proyectó ingresos consolidados por US$ 18.413 millones y un EBITDA ajustado de US$ 1.815 millones, con márgenes de doble dígito en Chile, Perú y Estados Unidos, impulsados por mejoras operacionales y expansión en todos sus mercados.

Cencosud presentó durante el Cenco Day este miércoles en Buenos Aires sus perspectivas de negocio globales y anunció un plan de inversiones cercano a US$ 600 millones para 2026, un monto similar a 2025, con foco en nuevas tiendas, renovaciones y desarrollos inmobiliarios.

Para este año, la compañía proyecta ingresos consolidados por US$ 18.413 millones y un EBITDA ajustado de US$ 1.815 millones, con márgenes de doble dígito en Chile, Perú y Estados Unidos, impulsados por mejoras operacionales y expansión en todos sus mercados.

"El 70% del Capex se destinará a iniciativas de crecimiento, principalmente aperturas de nuevas tiendas, renovaciones y expansiones de centros comerciales, además de desarrollos inmobiliarios en terrenos disponibles", dijo Cencosud en un comunicado.

El anuncio es muy similar al que se realizó en 2025, año en que el retailer de los Paulmann presentó un plan de inversiones por US$ 600 millones, con foco en aperturas y remodelaciones de tiendas, ampliaciones de centros comerciales, proyectos digitales y nuevas capacidades logísticas.

Nuevas tiendas

Durante 2026, la compañía espera abrir 20 nuevas tiendas en diversos formatos, agregando más de 42.000 metros cuadrados de sala de ventas, destacando 17 supermercados, 7 de los cuales serán tiendas The Fresh Market, en Estados Unidos. Asimismo, continuará el avance del plan de desarrollo y expansión de Centros Comerciales, que agregarán más de 40.000 metros cuadrados de GLA durante el 2026.

El resto del Capex se enfocará en fortalecer el ecosistema retail, acelerar la transformación digital, expandirá el e-commerce y el negocio de retail media, y robustecerá las capacidades logísticas y operativas para generar valor sostenible a largo plazo.

“Estas inversiones nos permitirán acelerar nuestro crecimiento orgánico, seguir fortaleciendo la experiencia del cliente y consolidando aún más la propuesta de valor de Cencosud en cada uno de los mercados donde operamos. Con este plan reafirmaremos nuestro propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento, nuestro compromiso de innovar y generar valor sostenible para nuestros clientes, colaboradores e inversionistas y nuestra mirada optimista de las oportunidades futuras”, afirmó Rodrigo Larraín, CEO de Cencosud.

Inmediatamente finalizada la presentación del Cenco Day 2026 -que por primera vez se realizó en Buenos Aires- los invitados, junto a ejecutivos de Cencosud, recorrerán el centro comercial Unicenter y las tiendas Jumbo y Easy que operan en el lugar.