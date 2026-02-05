Las razones detrás del avance de más de 30% de Parque Arauco en la bolsa al inicio de 2026

Mejores perspectivas macroeconómicas, sólidos resultados y la baja en las tasas han impulsado el papel, apoyado por el dinamismo del retail y activos claves de la firma.

El arranque de 2026 ha venido acompañado de un sólido desempeño por parte del IPSA, el cual acumula un alza de 8,4%.

Y dentro de los 30 títulos que componen el selectivo, las acciones de Parque Arauco se han consolidado como la estrella de las primeras semanas del año, al registrar la mayor rentabilidad, con un avance de 30,1% al cierre de esta edición.

El analista senior de BICE Inversiones, Eduardo Ramírez, sostuvo que el impulso de sus papeles se debe a “que es un operador más activo en la gestión de activos inmobiliarios y con mayor apalancamiento respecto de sus pares locales”.

Lo anterior, a su juicio, funciona como un catalizador para que el mercado tome posiciones en Parque Arauco, considerando un contexto de perspectivas macroeconómicas más favorables.

En la misma línea, el gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, señaló que la baja en la inflación ha permitido al Banco Central reducir la tasa de interés, lo que beneficia directamente a las empresas de malls.

Según explicó, este escenario eleva el valor de sus activos y, además, “el menor costo del crédito impulsa el consumo, eleva las ventas del retail y mejora los ingresos de los malls”.

En tanto, un informe elaborado por JPMorgan, tras la entrega de resultados de 2025, destacó que el desempeño de Parque Arauco sigue apoyado en la fortaleza del retail y en el buen comportamiento de sus activos clave, con un flujo sólido de clientes y ventas.

Buenos resultados

Con todo, otro de los factores que ha profundizado el buen desempeño de la acción, según analistas, han sido los resultados reportados por la compañía a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), correspondientes al 2025.

La firma evidenció un alza de 21% en sus ingresos, alcanzando los $ 383.792 millones. En tanto, las utilidades cerraron el ejercicio en $ 149.972 millones, lo que se tradujo en un incremento de 24% en comparación con el 2024.

“La compañía ha logrado superar las expectativas y las revisiones de utilidades fueron la tónica del 2025 y es algo que se está repitiendo en el 2026, eso junto a un potencial crecimiento han hecho interesante el caso”, sostuvo a DF el head of research de Itaú, Jorge Pérez.

De cara a lo que viene, Ramírez sostuvo que “el reciente rally en la acción captura gran parte de las buenas perspectivas para la empresa”.

Sin embargo, los analistas coinciden en que si la empresa sigue sorprendiendo con proyectos que el mercado lea como atractivos, las apuestas por el papel continuarían.

Según un compilado de 12 analistas que cubren la acción en Bloomberg, seis recomiendan su compra, y otros seis sugieren mantener los títulos en el portafolio.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Juntas de accionistas

El próximo 24 de febrero, Parque Arauco convocó a junta extraordinaria de accionistas, en la cual se someterá a votación un aumento de capital de la compañía por aproximadamente US$ 330 millones, con el objetivo de potenciar el futuro crecimiento de la firma.

Esto, junto con destinar hasta un 10% de dicho monto para planes de compensación de ejecutivos.

“Este aumento de capital, complementado por la generación propia de recursos y un endeudamiento responsable, fortalece nuestra capacidad para aprovechar oportunidades de crecimiento que permitan agregar valor a los accionistas de la compañía” sostuvo el CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant.

En tanto, más adelante, cuando lleve a cabo su asamblea ordinaria una de las materias que captará la atención será la renovación del directorio de la firma, compuesto por nueve miembros.

Las AFP, que hasta diciembre eran dueñas del 18,97% de la propiedad de la firma, serán un accionista relevante en dicha elección. Actualmente, los fondos de pensiones ya tienen una silla en la mesa, ocupada por Ana María Orellana.