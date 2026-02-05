Las razones detrás del avance de más de 30% de Parque Arauco en la bolsa al inicio de 2026
Mejores perspectivas macroeconómicas, sólidos resultados y la baja en las tasas han impulsado el papel, apoyado por el dinamismo del retail y activos claves de la firma.
Noticias destacadas
El arranque de 2026 ha venido acompañado de un sólido desempeño por parte del IPSA, el cual acumula un alza de 8,4%.
Y dentro de los 30 títulos que componen el selectivo, las acciones de Parque Arauco se han consolidado como la estrella de las primeras semanas del año, al registrar la mayor rentabilidad, con un avance de 30,1% al cierre de esta edición.
El analista senior de BICE Inversiones, Eduardo Ramírez, sostuvo que el impulso de sus papeles se debe a “que es un operador más activo en la gestión de activos inmobiliarios y con mayor apalancamiento respecto de sus pares locales”.
Lo anterior, a su juicio, funciona como un catalizador para que el mercado tome posiciones en Parque Arauco, considerando un contexto de perspectivas macroeconómicas más favorables.
En la misma línea, el gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, señaló que la baja en la inflación ha permitido al Banco Central reducir la tasa de interés, lo que beneficia directamente a las empresas de malls.
Según explicó, este escenario eleva el valor de sus activos y, además, “el menor costo del crédito impulsa el consumo, eleva las ventas del retail y mejora los ingresos de los malls”.
En tanto, un informe elaborado por JPMorgan, tras la entrega de resultados de 2025, destacó que el desempeño de Parque Arauco sigue apoyado en la fortaleza del retail y en el buen comportamiento de sus activos clave, con un flujo sólido de clientes y ventas.
Buenos resultados
Con todo, otro de los factores que ha profundizado el buen desempeño de la acción, según analistas, han sido los resultados reportados por la compañía a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), correspondientes al 2025.
La firma evidenció un alza de 21% en sus ingresos, alcanzando los $ 383.792 millones. En tanto, las utilidades cerraron el ejercicio en $ 149.972 millones, lo que se tradujo en un incremento de 24% en comparación con el 2024.
“La compañía ha logrado superar las expectativas y las revisiones de utilidades fueron la tónica del 2025 y es algo que se está repitiendo en el 2026, eso junto a un potencial crecimiento han hecho interesante el caso”, sostuvo a DF el head of research de Itaú, Jorge Pérez.
De cara a lo que viene, Ramírez sostuvo que “el reciente rally en la acción captura gran parte de las buenas perspectivas para la empresa”.
Sin embargo, los analistas coinciden en que si la empresa sigue sorprendiendo con proyectos que el mercado lea como atractivos, las apuestas por el papel continuarían.
Según un compilado de 12 analistas que cubren la acción en Bloomberg, seis recomiendan su compra, y otros seis sugieren mantener los títulos en el portafolio.
Juntas de accionistas
El próximo 24 de febrero, Parque Arauco convocó a junta extraordinaria de accionistas, en la cual se someterá a votación un aumento de capital de la compañía por aproximadamente US$ 330 millones, con el objetivo de potenciar el futuro crecimiento de la firma.
Esto, junto con destinar hasta un 10% de dicho monto para planes de compensación de ejecutivos.
“Este aumento de capital, complementado por la generación propia de recursos y un endeudamiento responsable, fortalece nuestra capacidad para aprovechar oportunidades de crecimiento que permitan agregar valor a los accionistas de la compañía” sostuvo el CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant.
En tanto, más adelante, cuando lleve a cabo su asamblea ordinaria una de las materias que captará la atención será la renovación del directorio de la firma, compuesto por nueve miembros.
Las AFP, que hasta diciembre eran dueñas del 18,97% de la propiedad de la firma, serán un accionista relevante en dicha elección. Actualmente, los fondos de pensiones ya tienen una silla en la mesa, ocupada por Ana María Orellana.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Constructora de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea
La firma está ejecutando actualmente una cartera de US$ 84 millones en La Araucanía que incluye un edificio de oficinas, dos desarrollos habitacionales, un centro comercial y el que asegura es el strip center “más grande del sur de Chile”, con 10 mil m2.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete