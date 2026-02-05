Amazon cae con fuerza tras disparar su inversión en IA a US$ 200 mil para 2026
Las acciones cayeron 7% en las operaciones extendidas de la tarde tras no cumplir con la estimación de utilidad operativa para el próximo trimestre.
Amazon reportó sus resultados del cuarto trimestre este jueves, sumandose a la lista de grandes compañías que informaron esta semana. Si bien el desempeño de la compañía se mantuvo en línea con lo esperado, el capex para 2026 alcanzó los US$ 200 mil millones, superando lo estimado por los analistas, cuya cifra era de US$ 146.110 millones.
Desde la compañía anunciaron sus planes de gastar considerablemente más de lo esperado en centros de datos, chips y otros equipos destinados a la infraestructura. Ya en 2025 la firma liderada por Jeff Bezos registró una inversión de US$ 39.500 millones en gastos de propiedad y equipo en el cuarto trimestre, superando las estimaciones en casi $5 mil millones.
“Con una demanda tan fuerte de nuestras ofertas existentes y oportunidades seminales como IA, chips, robótica y satélites de órbita terrestre baja, esperamos invertir alrededor de 200 mil millones de dólares en gastos de capital en Amazon en 2026 y anticipamos un sólido retorno a largo plazo del capital invertido”, dijo el director ejecutivo Andy Jassy en un comunicado.
Dentro de las proyecciones para el primer trimestre, Amazon estima una utilidad operativa de US$ 16.500 millones y US$21.500 millones, por debajo de la estimaciones que rondaban los US$ 22 mil millones. En cuanto a ventas netas, prevé entre US$173.500 millones y US$178.500 millones.
Tiendas online lideran el crecimiento
En cuanto a los números del último trimestre, la ventas netas llegaron a los US$ 213.390 millones, mientras que la utilidad operativa fue de US$ 24.980 millones. Los beneficios por acción fueron de US$ 1,95.
Por segmentos, las tiendas online aportaron US$82.990 millones; las tiendas físicas sumaron US$5.860 millones; los servicios a vendedores terceros alcanzaron US$52.820 millones; las suscripciones totalizaron US$13.120 millones y en en AWS, los ingresos llegaron a US$35.580 millones.
