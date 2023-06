Crisis en el mundo cripto: activos digitales se desploman tras demanda contra Binance

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las criptomonedas se desplomaron después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) acusó a Binance de mal manejo de fondos y de mentir a los reguladores.

En la demanda, la SEC también alegó que ciertos tokens, incluidos Solana, Cardano, Polygon, Filecoin, Cosmos, Sandbox, Decentraland, Algorand, Axie Infinity y COTI, que cotizaban en Binance.com y Binance.US se ofrecieron y vendieron como valores, un movimiento que podría tener amplias implicaciones para otros mercados que ofrecen estos activos. Solana cayó hasta 13%, mientras que Cardano retrocedió 8%, Polygon perdió 6% y Filecoin se hundió 10%.

El bitcoin cayó hasta 6,7% a US$ 25.415, su menor nivel desde abril. Binance Coin, el token nativo del ecosistema del intercambio de activos digitales más grande del mundo, declinó hasta 13%. El bitcoin representa casi 50% del valor del criptomercado de US$ 1,2 billones (millones de millones), según datos de CoinMarketCap. Binance Coin es el cuarto token más grande, con un valor de mercado de alrededor de US$ 43 mil millones. Binance maneja alrededor de 50% de todo el volumen de comercio de criptomonedas.

Los datos del rastreador Coinglass muestran que casi US$ 250 millones en posiciones comerciales, en su mayoría de traders que apostaban por precios más altos, se liquidaron durante las últimas cuatro horas.

La "zarina" de las cripto de EEUU promete medidas enérgicas contra las plataformas digitales

Acusación contra Binance

Los cargos son la última acción regulatoria contra Binance y su cofundador y director ejecutivo, Changpeng Zhao. En marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos alegó que Binance y Zhao infringían habitualmente las normas de derivados estadounidenses. El Departamento de Justicia ha estado investigando si Binance se usó ilegalmente para permitir que los rusos eludieran las sanciones estadounidenses y movieran dinero, informó Bloomberg en mayo.

“Esto es más una confirmación de lo que la gente ya está esperando y continuará con el impulso de poner todo en el extranjero y dejar atrás a Estados Unidos”, dijo Austin Campbell, profesor adjunto de la Escuela de Negocios de Columbia.

En un caso presentado el lunes en un tribunal federal de Estados Unidos, la SEC alegó que la empresa incumplió las normas de protección de los inversores al operar intercambios no registrados, tergiversar los controles comerciales y vender valores no registrados, entre otras violaciones.

Al principio, Zhao pareció restar importancia a las acusaciones y envió un mensaje de Twitter en el que destacaba el número cuatro, que ha estado usando para hacer referencia a 'FUD'. Esa es la sigla en inglés de Miedo, Incertidumbre y Duda, una frase que se usa para describir las oleadas de ansiedad que pueden estallar en las criptomonedas a raíz de la caída del mercado del año pasado y una serie de colapsos corporativos.

Binance declaró en la publicación de un blog que las acusaciones de la SEC no deberían estar sujetas a una acción de cumplimiento y que tenía la intención de "defender nuestra plataforma enérgicamente".

"La SEC persiguiendo a Binance no es una sorpresa, ya que ya persiguieron a varios otros intercambios de cifrado centralizados y probablemente era solo cuestión de tiempo antes de que tomaran medidas contra el jugador más grande en el espacio", dijo Jeffrey Blockinger, abogado jefe del mercado descentralizado Vertex Protocol.