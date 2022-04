Dividendos de empresas IPSA crecen 21% tras fuerte recuperación en las utilidades

Tras varios periodos marcados por la incertidumbre, los accionistas de las empresas que cotizan en la Bolsa de Santiago recibirán un reparto de dividendos más positivo que el año anterior.

De acuerdo a datos recopilados por DolphinMarkets, en lo que va de año se evidencia un incremento de 21% en los montos distribuidos por 26 de las 29 compañías que conforman el S&P IPSA hasta los US$ 4.647 millones.

De hecho, de las 26 empresas que han repartido dividendos, 11 registran un aumento en sus montos sobre 100%. Security y Falabella lideran la lista con un aumento de los montos repartidos de 3.109% y 1.200% respecto a 2021, respectivamente.

En términos de utilidades, estas crecieron el año pasado un 282% respecto a 2020, reuniendo un monto récord de US$ 10.417 millones y que equivale a la suma de lo reportado entre 2018 y 2020.

De ese total, Vapores representa un 28,81%, mientras que Copec abarca un 15,87% y Falabella un 7,31%.

"Se ha visto un aumento importante en el pago de dividendos en primer lugar porque algunos sectores tuvieron utilidades récord en 2021, como por ejemplo commodities, bancos y Vapores. Adicionalmente, muchas empresas han aumentado sus políticas de dividendos dada la mayor incertidumbre a nivel local respecto al futuro, lo que minimiza la posibilidad de proyectos de inversión rentables", explica el subgerente de estudios de renta variable local de Bice Inversiones, Aldo Morales.

"Por otro lado, muchas empresas normalizaron sus payout luego de haberlos reducido durante la pandemia como una forma de enfrentar de mejor manera la crisis, en términos de capitalización", agrega.

Utilidades de la banca crecen más de 30% durante el primer trimestre y ganancias superan los US$ 1.600 millones

Panorama del IGPA

Por su parte, las 57 compañías que conforman actualmente el Índice General de Precios de Acciones (IGPA) reportaron un incremento de utilidades de 377% en 2021 a US$ 13.820 millones.

Sin considerar a las 29 acciones del IPSA -que también están incluidas dentro del selectivo-, las utilidades fueron de US$ 3.423 millones.

Sin embargo, a diferencia del primer indicador los montos de dividendos a repartir no superaron lo visto en 2021. Hasta ahora, el monto llega a US$ 4.776 millones, significando un descenso de 38,5% desde los

US$ 7.769 millones del año pasado.

Nuevamente, sin considerar a las acciones que ya pertenecen al IPSA, la cifra disminuye a US$ 2.339 millones, siendo los principales impulsores Sigdo Koppers y Masisa con un aumento de 1.467% y 235%, en sus respectivos repartos de dividendos este año.