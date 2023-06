Dólar abre estable tras cifras de balanza comercial en Chile y China

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El dólar abrió estable este miércoles, luego que se conocieron las cifras de la balanza comercial en Chile y en China, de las cuales surgieron presiones mixtas sobre el tipo de cambio.

Según datos de Bloomberg, el precio del dólar bajaba apenas $ 0,05 a $ 796,60 tras la apertura del mercado cambiario local, luego de cerrar a la baja este martes en medio de un renovado apetito por divisas latinoamericanas.

El dollar index -que compara al dólar con seis otras divisas globales- retrocedía 0,16% hasta perder los 104 puntos, mientras que el cobre Comex avanzaba 0,40% a US$ 3,78 la libra.

El Banco Central de Chile informó temprano que el superávit comercial en mayo alcanzó a US$ 952 millones, una cifra menor a los US$ 1.500 millones que esperaba el mercado de acuerdo con el consenso en Bloomberg y también inferior que los US$ 1.146 de saldo favorable en abril. Las exportaciones de cobre disminuyeron levemente en mayo, al igual que las reservas internacionales.

En tanto, la balanza comercial de China mostró un superávit de US$ 65.807 millones en la lectura de mayo, por debajo de los US$ 95.450 millones en la estimación de consenso, y donde las exportaciones del gigante asiático cayeron 7,5% interanual, más que la caída esperada de 1,8% en 12 meses.

Por otro lado, las importaciones del gigante asiático bajaron 4,5% interanual, menos que el descenso previsto de 8,0%. Las importaciones chinas de cobre crecieron 9,0% respecto del mes anterior y tuvieron su menor caída interanual desde noviembre.