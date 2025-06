Dólar sube a niveles de $ 940 con mercados atentos a las conversaciones de China y EEUU en Londres

El dólar saltaba de regreso a los $ 940 este lunes, día en que los participantes del mercado están atentos a ver cómo las delegaciones de China y Estados Unidos se reúnen para hablar de comercio en Londres.

La divisa subía $ 4,7 hasta los $ 939,9 pasado el mediodía, después de cerrar el viernes con un moderado depunte, pero anotando una caída de $ 11 a nivel semanal en el registro de Bloomberg, mientras agentes extranjeros insisten en posicionarse a favor del peso chileno en contratos a plazo.

Las divisas de Latinoamérica están bajo presión. El peso colombiano, el peso chileno, el real brasileño y el peso argentino eran las cuatro emergentes con peor desempeño de la jornada. No hay una tendencia específica si se mira la totalidad del mundo emergente, donde las monedas fortalecidas y debilitadas están prácticamente equiparadas.

Así, el tipo de cambio aumentaba a pesar de que el cobre Comex subía 1,7% a US$ 4,93 por libra y el dollar index -que compara al dólar con otras "monedas duras" retrocedía 0,2% a 99 puntos. El metal se fortalecía a pesar de que las cifras de inflación y comercio exterior de China incumplieron los pronósticos.

Cita en Londres

"La noticia de una reunión hoy en Londres entre funcionarios estadounidenses y chinos debería ser, en teoría, una buena noticia para el dólar global. Es de suponer que ambas partes no se reunirían si consideraran que no pueden llegar a un acuerdo. La atención se centrará en si el acuerdo alcanzado en Ginebra el mes pasado puede convertirse en permanente, y si no vuelve la amenaza de aranceles superiores al 100%", dijo el head global de mercados de ING, Chris Turner.

Durante el fin de semana, el principal analista económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, expresó su confianza en la idea de que las conversaciones serán productivas y desembocarán en un acuerdo.

Sin embargo, "los informes indican que las recientes conversaciones con algunos países se han visto ralentizadas por las vagas exigencias estadounidenses o, en el caso de las recientes conversaciones con Japón, porque los tres altos funcionarios que se reúnen con China discuten abiertamente entre sí sobre los objetivos", escribieron los estrategas de divisas de Scotiabank Global, Shaun Osborne y Eric Theoret.

Atención al IPC

Más adelante esta semana, el miércoles, se publicará el IPC estadounidense de mayo, el último antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal a mitad de mes.

"Si, como esperamos, los datos empiezan a mostrar signos de traspaso de aranceles, entonces nos parece más probable que la Fed se muestre más agresiva a finales de mes. Esto, a su vez, debería mantener un cierto soporte en el dólar global, a pesar de que el billete verde comienza la nueva semana cotizando bajo presión para ceder parte de las ganancias del viernes pasado", publicó Monex.

"En general, la racha de datos estadounidenses de la semana pasada se inclinó hacia lo negativo. El viernes, el presidente Trump pidió a la Fed que bajara las tasas un punto. Sin embargo, parece más probable que los datos persuadan a la Fed de mantenerlas en la reunión del 18 de junio, y quizás de nuevo en julio. Se espera que los datos de inflación de EEUU de esta semana reflejen una pequeña aceleración de los precios", indica el reporte de Scotiabank.