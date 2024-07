El estratega de Morgan Stanley Mike Wilson advierte de una posible corrección en el mercado de acciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los agentes deberían prepararse para un retroceso significativo del mercado bursátil debido a la incertidumbre en torno a la campaña presidencial de EEUU, las ganancias empresariales y la política de la Reserva Federal, según Mike Wilson, de Morgan Stanley.

“Creo que la posibilidad de una corrección del 10% es altamente probable en algún momento entre ahora y las elecciones”, dijo Wilson en una entrevista con Bloomberg Television el lunes. El tercer trimestre “va a ser agitado”, agregó.

El índice S&P 500 abrió la semana en máximos históricos y alcanzará su 35º récord de cierre este año si termina el lunes cerca de estos niveles. Las expectativas de que la Fed recorte las tasas dos veces este año y el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial han impulsado al índice de referencia a una ganancia del 17% desde enero, tras su subida del 24% en 2023. De hecho, analistas famosos por sus posturas bearish, o pesimistas, como Wilson, han debido moderar su tono en los últimos años.

Pero un número creciente de analistas de Wall Street han empezado a mostrar cautela de cara al tercer trimestre, un periodo estacionalmente turbulento, sobre todo ante los indicios de que el rally se está recalentando.

Scott Rubner, de Goldman Sachs Group Inc., dijo el lunes que sus modelos muestran un doloroso tramo de dos semanas a partir de agosto si las ganancias corporativas decepcionan. Andrew Tyler, de la mesa de operaciones de JPMorgan Chase & Co., dijo que está bullish, u optimista, pero con “algo menos de convicción” por el reciente debilitamiento de los datos económicos. Y Scott Chronert, de Citigroup Inc., ha dado la voz de alarma sobre un posible retroceso.

“La probabilidad de que se produzcan subidas de aquí a final de año es muy baja, mucho más baja de lo normal”, dijo Wilson, de Morgan Stanley, situando las probabilidades de que los precios de las acciones cierren el año más altos de lo que están ahora entre un 20% y un 25%.

El estratega —cuyas perspectivas pesimistas para 2023 no se materializaron— se vio forzado a elevar su meta para el S&P 500 a 5.400 puntos para mediados de 2025 en comparación con su estimación anterior de 4.500 en diciembre. El índice ya ha superado ese objetivo. Fue un momento complicado, ya que en aquel momento sus perspectivas eran de las más pesimistas en Wall Street.

Las visiones bearish se han vuelto peligrosas para los estrategas de renta variable, ya que las acciones de EEUU siguen batiendo récords. El rally ya se cobró a uno de los escépticos más destacados de Wall Street, con la salida de Marko Kolanovic de JPMorgan la semana pasada.

“A principios de año, nos alejamos de ser demasiado pesimistas. Pero al fin y al cabo, este es un trabajo duro”, dijo Wilson. “No es una excusa, es por lo que nos pagan. A veces acertamos, a veces nos equivocamos. Eso no me presiona para hacer mi trabajo de forma diferente”.

“La forma en que nos pagan los clientes institucionales es dándoles un buen análisis, un buen marco, para que puedan tomar sus decisiones sobre cómo deberían invertir y ese proceso nunca cambiará”, añadió.

En este sentido, Wilson cree que los inversionistas no deberían preocuparse por un retroceso desde estos niveles. Más bien, dijo que podría crear oportunidades de compra. Por ahora, sugiere centrarse en valores individuales más que en índices.

Wilson y su equipo siguen recomendando nombres de crecimiento de alta calidad, y calidad en general: empresas de gran capitalización, empresas con buenos balances y aquellas que puedan obtener beneficios. El impulso continuará, pero el problema es que es difícil encontrar acciones en esas categorías que estén baratas, dijo.

“Si subieran un 10%, probablemente volveríamos a interesarnos”, afirmó.