El temporal bursátil hace perder a los más ricos del mundo US$ 134.000 millones: Jeff Bezos encabeza la lista

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El patrimonio neto de Jeff Bezos se redujo en US$ 15.200 millones este viernes, en medio de una caída bursátil generalizada que borró US$ 134.000 millones de las fortunas de las 500 personas más ricas del mundo.

Las acciones de Amazon.com Inc. cayeron un 8,8% en medio de una liquidación más amplia en el mercado, lo que hizo caer el patrimonio neto de Bezos a US$ 191.500 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. La caída en un día es la tercera peor, solo superada por la del 4 de abril de 2019, cuando la riqueza del cofundador de Amazon se desplomó en US$ 36.000 millones tras su acuerdo de divorcio, y el 29 de abril de 2022, cuando las acciones de Amazon se desplomaron un 14%.

El índice Nasdaq 100 cayó un 2,4%, arrastrando hacia abajo las fortunas de otros multimillonarios tecnológicos, incluidos Elon Musk y Larry Ellison de Oracle Corp., cuyos patrimonios netos se redujeron en US$ 6.600 millones y US$ 4.400 millones, respectivamente.

La incertidumbre sobre posibles recortes de tasas de la Reserva Federal, así como algunas decepciones de ganancias de alto perfil, han ayudado a hundir el índice tecnológico en territorio de corrección, eliminando más de US$ 2 billones en valor en poco más de tres semanas.

Los inversionistas también están nerviosos por el temor de que las ganancias impulsadas por la IA de este año sean exageradas o que el mercado esté demasiado concentrado. La caída de las acciones de Amazon, la mayor caída desde abril de 2022, se produjo después de que la compañía dijera en una conferencia telefónica sobre ganancias que planeaba seguir gastando mucho en IA incluso a expensas de las ganancias a corto plazo.

Los multimillonarios tecnológicos Mark Zuckerberg, Sergey Brin y Larry Page también perdieron cada uno más de US$ 3.000 millones el viernes cuando las acciones de Meta Platforms Inc. y Alphabet cayeron en las operaciones de Nueva York. En total, los magnates de la tecnología vieron despojados de sus fortunas US$ 68 mil millones, según el índice de riqueza de Bloomberg.

Bezos, de 60 años, la segunda persona más rica del mundo, se ha estado deshaciendo constantemente de acciones de Amazon este año. Vendió acciones por valor de unos US$ 8.500 millones durante nueve días hábiles en febrero. Y un día del mes pasado, cuando Amazon alcanzó un nuevo récord, reveló un plan para vender 25 millones de acciones adicionales por valor de US$ 5 mil millones.

Las ventas adicionales elevarían su total este año a aproximadamente US$ 13.500 millones, según los cálculos de Bloomberg. Seguiría teniendo casi 912 millones de acciones, o alrededor del 8,8% de Amazon, una vez que se completen esas ventas.