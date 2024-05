GameStop se dispara en bolsa tras recaudar US$ 933 millones en venta de acciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las acciones del atribulado minorista de videojuegos GameStop se disparaban un 17% el martes, tras informar de que recaudó más de US$ 900 millones con la venta de sus acciones durante el repunte del mercado a principios de este mes.

GameStop llegó a multiplicar casi por seis su valor en las dos primeras semanas de mayo, gracias en parte al regreso a Internet de Keith Gill, conocido como "Roaring Kitty", una figura clave en el frenesí comercial de 2021.

Desde entonces, las acciones habían perdido un 70% hasta el cierre del viernes, situando el valor de mercado de GameStop en US$ 5.820 millones.

La empresa dijo que recaudó US$ 933,4 millones después de completar su oferta previamente divulgada de 45 millones de acciones. Su intención es utilizar los ingresos para fines corporativos generales, que pueden incluir adquisiciones e inversiones.

El minorista ha estado luchando con los clientes que recurren a las empresas de comercio electrónico para comprar videojuegos y objetos de colección. A principios de mes dijo que espera que sus ventas netas en el primer trimestre cayeran a entre US$ 872 y US$ 892 millones, frente a los US$ 1.240 millones de hace un año.

El movimiento del martes podría perjudicar a los vendedores en corto de acciones de GameStop, que apuestan por la caída del valor.

Alrededor del 20,5% de las acciones de GameStop disponibles al público estaban en una posición corta, mostraron datos de la firma de análisis Ortex Technologies.