Las apuestas del mercado sobre Enel Américas, el tercero del club de los US$ 10 mil millones en la Bolsa de Santiago

Las incesantes ventas de acciones de SQM han decantado en un nuevo balance dentro de la bolsa chilena, con tres grandes que por el momento rondan los US$ 11 mil millones de capitalización bursátil. Y si bien el Banco de Chile incluso llegó a superar a SQM este martes, agentes del mercado ven mayor potencial alcista en el tercer gigante de la lista: Enel Américas.

Controlada en un 82% por la italiana Enel, la generadora y distribuidora es una de las mayores compañías eléctricas privadas de América Latina, obteniendo de Brasil más de la mitad de sus ingresos totales, y cerca de un 30% de un mercado colombiano que ha ido creciendo en proporción.

Enel Américas está llevando a cabo un proceso de venta de una porción de los US$ 36 mil millones que conforman el total de sus activos. En el mercado se esperan ver ingresos anuales por unos US$ 14.500 millones al cierre de 2023, con una utilidad de casi US$ 800 millones, tras las pérdidas del año anterior. La empresa reportará sus estados financieros a finales de este mes.

Panorama de la compañía

Enel Américas (conocida también por su ticker: "Enelam") es una acción que vale $ 98 y no presenta grandes rasgos de volatilidad. El año pasado cayó 14%, y hoy conservaba un valor bursátil de casi US$ 10.500 millones, cerca de los aproximadamente US$ 11 mil millones de Banco de Chile y SQM, aunque es mucho menos líquida en comparación con estas dos. No hay otra firma que valga más de US$ 10 mil millones en la Bolsa de Santiago, y la siguiente cifra del ranking son los US$ 8.500 millones de Santander.

En su cartera recomendada de febrero, MBI Corredores de Bolsa destacó a Enel Américas como "una acción que en el relativo aparece atractiva", considerando un precio objetivo de $ 120, lo que implica un potencial de retorno de 23%. "La empresa ha puesto especial foco en la materialización de proyectos con energías renovables en la región", destacó.

Esta estimación de precio objetivo a 12 meses es idéntica al agregado de los analistas compilados por Bloomberg. Con un nulo potencial de retorno esperado de Banco de Chile, Enel Américas podría convertirse al menos en la segunda empresa más valiosa de la bolsa, en un escenario donde efectivamente se materialice el repunte que en general los analistas esperan ver por parte de SQM y esta recupere su lugar predominante.

Inversiones Security -que le asigna a Enelam un precio objetivo de $ 145 por acción- destacó en su informe de carteras que "la compañía buscará completar su simplificación corporativa con la venta de activos en Perú y Argentina, enfocando sus esfuerzos en Colombia y Brasil con el objetivo de lograr su transición para el 2026", con US$ 5.700 millones en Capex para los próximos tres años, donde 65% de este estaría destinado a Brasil y 35% a Colombia, siendo distribución el foco principal de la estrategia.

Adicionalmente, resaltó que "con un cómodo nivel de caja y las ganancias producto de la venta de sus activos, Enelam se vería en una ventajosa posición para potenciales oportunidades de fusiones y adquisiciones (M&A, por su sigla en inglés). En este sentido, evaluamos de manera positiva su holgado perfil financiero de cara a estos nuevos desafíos".

También sobre la media, BICE Inversiones calcula para Enel Américas un precio objetivo de $ 127 por acción, en base a su "atractiva exposición y potencial de crecimiento en el negocio de energías renovables de América Latina", gracias a su subsidiaria Enel Green Power Americas. A esto suma la expectativa de que "una simplificación corporativa exitosa podría generar un importante cambio positivo en el crecimiento de las utilidades por acción durante los próximos años".

No sólo desde el mundo de las corredoras de bolsa hay buenas opiniones sobre Enelam, ya que en Bloomberg Intelligence se resaltó el hecho de que el frente cambiario podría evolucionar favorablemente para la compañía, en vista de las medidas que está impulsando.

"La vulnerabilidad de Enel Américas a la volatilidad del tipo de cambio podría disminuir gracias a su plan de venta de activos, que incluye la salida de Perú y Argentina en 2024. Los ingresos en Brasil y Colombia siguen expuestos, pero el objetivo de la empresa de ajustar la proporción de deuda y beneficios a su moneda funcional establece un marco financiero más equilibrado en términos de riesgo", dijo el analista del sector energético de Bloomberg Intelligence, Patricio Álvarez.